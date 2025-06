Podsumowanie dnia: Rentowności amerykańskich obligacji spadają poniżej 4,4%, Oracle wyznacza nowe ATH

Inflacja PPI w USA wzrosła w maju zgodnie z oczekiwaniami o 0,1 pp do 2,6% w ujęciu rok do roku, zaś odczyt bazowy spadł mocniej od oczekiwań do 3% (prognoza: 3,1%, poprzednio: 3,2%). Wyższy odczyt główny to głównie pochodna wyższych marż w sektorze usług.