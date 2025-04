Akcje Tesli spadają 4% po rozczarowujących dostawach 📉

Tesla (TSLA.US) opublikowa艂a dzi艣 dane dotycz膮ce dostaw za pierwszy kwarta艂, kt贸re okaza艂y si臋 znacznie ni偶sze od oczekiwa艅 analityk贸w z Wall Street. Liczba dostarczonych pojazd贸w wynios艂a w Q1 2025 336 681 wobec prognozowanych przez analityk贸w FactSet 408 000, co oznacza spadek o 13% w uj臋ciu rocznym. To najni偶szy wynik od dw贸ch lat. 艁膮czna produkcja wynios艂a 362 615 samochod贸w, co r贸wnie偶 oznacza spadek, g艂贸wnie z powodu zmian w linii produkcyjnej modelu Tesla Y.

Sprzeda偶 Tesli w Europie spad艂a a偶 o 49% rok do roku, mimo 偶e wed艂ug Europejskiego Stowarzyszenia Producent贸w Samochod贸w sprzeda偶 pojazd贸w elektrycznych w Europie wzros艂a o 28%. Mo偶e to sugerowa膰, 偶e Tesla traci udzia艂 w rynku europejskim, zmagaj膮c si臋 jednocze艣nie z rosn膮c膮 konkurencj膮 ze strony chi艅skich producent贸w. W lutym sprzeda偶 Tesli w Niemczech spad艂a a偶 o 76%, do zaledwie 1 429 sztuk, w por贸wnaniu do 6 038 rok wcze艣niej.

Z kolei francuska organizacja PFA poinformowa艂a o 3 159 dostawach Tesli w marcu, co oznacza spadek o 37% wzgl臋dem marca 2024 roku i o 41% wzgl臋dem poprzedniego kwarta艂u. W Szwecji sprzeda偶 Tesli spad艂a o 64% rok do roku.

W Chinach Tesla sprzeda艂a w marcu 78 828 samochod贸w elektrycznych, co oznacza spadek o ponad 11,5% r/r, wed艂ug danych Chi艅skiego Stowarzyszenia Producent贸w Samochod贸w Osobowych. Z drugiej strony, wynik ten jest znacz膮co wy偶szy ni偶 sprzeda偶 z lutego, kt贸ra wynios艂a 30 688 sztuk.

Dzi艣 ameryka艅skie indeksy pr贸buj膮 odbi膰 tu偶 po otwarciu sesji, jednak akcje Tesli spadaj膮 o prawie 5%, co czyni j膮 jednym z najs艂abszych du偶ych graczy na rynku ameryka艅skim.

殴r贸d艂o: xStation5