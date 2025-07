Netflix traci 1,6% po wynikach lepszych od oczekiwań 📌🔎

Akcje Netflix spad艂y o oko艂o 1,6% w handlu posesyjnym pomimo mocnych wynik贸w za drugi kwarta艂. Raport okaza艂 si臋 lepszy od oczekiwa艅 Wall Street zar贸wno pod wzgl臋dem przychod贸w, jak i zysku. Sp贸艂ka odnotowa艂a dwucyfrowy wzrost, popraw臋 mar偶y operacyjnej i podnios艂a prognoz臋 na ca艂y rok, sygnalizuj膮c zaufanie do dalszego wzrostu liczby subskrybent贸w oraz segmentu reklamowego. Zarz膮d ostrzeg艂 jednak, 偶e wy偶sze koszty tre艣ci i marketingu w drugiej po艂owie roku mog膮 obni偶y膰 mar偶e.

Kluczowe dane finansowe 馃搩

Przychody: 11,08 mld USD (+16% r/r) vs. oczekiwane 11,07 mld USD

Zysk na akcj臋 (EPS): 7,19 USD vs. 7,08 USD oczekiwane; rok temu 4,88 USD

Zysk netto: 3,13 mld USD (+45% r/r)

Zysk operacyjny: 3,78 mld USD (+45% r/r)

Mar偶a operacyjna: 34,1% vs. 27,2% rok wcze艣niej

Wolne przep艂ywy pieni臋偶ne (FCF): 2,27 mld USD (+91% r/r)

Przep艂ywy z dzia艂alno艣ci operacyjnej: 2,42 mld USD

Prognoza przychod贸w na ca艂y rok: 44,8鈥45,2 mld USD (podniesiona z 43,5鈥44,5 mld USD)

Prognoza mar偶y operacyjnej na ca艂y rok: 30% (wcze艣niej 29%)

Prognoza na Q3: Przychody 11,53 mld USD, EPS 6,87 USD, mar偶a operacyjna 31,5%

聽

Wyniki finansowe 馃攷

Przychody w wysoko艣ci 11,08 mld USD (wzrost o 16% r/r) nap臋dzane by艂y przez wzrost liczby u偶ytkownik贸w, wy偶sze ceny subskrypcji oraz rosn膮ce przychody z reklam. Zysk netto wyni贸s艂 3,13 mld USD, a EPS 7,19 USD 鈥 niemal 47% wi臋cej ni偶 rok temu. Mar偶a operacyjna wzros艂a do 34,1%, wspierana korzystnym wp艂ywem kurs贸w walut i kontrol膮 koszt贸w. Wszystkie regiony geograficzne odnotowa艂y dwucyfrowy wzrost przychod贸w w uj臋ciu walutowo-neutralnym, z APAC na czele (+24%).

Wolne przep艂ywy pieni臋偶ne wzros艂y o 91% do 2,3 mld USD, wspierane wysokim zyskiem operacyjnym i kontrol膮 inwestycji kapita艂owych. Netflix odkupi艂 akcje o warto艣ci 1,6 mld USD i zmniejszy艂 zad艂u偶enie do 14,5 mld USD, utrzymuj膮c 8,2 mld USD w got贸wce.

Komentarz zarz膮du 馃摚

Zarz膮d wskaza艂 na post臋py w realizacji kluczowych za艂o偶e艅: skalowania biznesu reklamowego, ulepszania do艣wiadczenia u偶ytkownika oraz inwestycji w globalne tre艣ci. Nowy pakiet reklamowy Netflix Ads Suite obejmuje ju偶 wszystkie rynki reklamowe, zapewniaj膮c lepsze targetowanie i pomiar efektywno艣ci. Sp贸艂ka oczekuje, 偶e przychody z reklam podwoj膮 si臋 w 2025 roku.

Zaanga偶owanie u偶ytkownik贸w pozostaje wysokie dzi臋ki globalnym hitom, takim jak Squid Game S3 (122 mln wy艣wietle艅), STRAW Tylera Perry鈥檈go (109 mln) czy animacja KPop Demon Hunters, kt贸ra pobi艂a rekordy w streamingu soundtrack贸w. Wska藕niki retencji nadal s膮 鈥瀞tabilne i wiod膮ce w bran偶y鈥, nawet po podwy偶kach cen.

Prognozy i perspektywy 馃搱

Netflix podni贸s艂 prognoz臋 przychod贸w na ca艂y rok do 44,8鈥45,2 mld USD (z 43,5鈥44,5 mld USD) i oczekuje mar偶y operacyjnej w okolicach 30% (wcze艣niej 29%). Korekta w g贸r臋 wynika m.in. z os艂abienia dolara i silnego momentu biznesowego. Na III kwarta艂 sp贸艂ka prognozuje przychody 11,53 mld USD (+17% r/r), EPS 6,87 USD oraz mar偶臋 operacyjn膮 31,5%.

Zarz膮d przewiduje jednak presj臋 na mar偶e w drugiej po艂owie roku z powodu wy偶szych koszt贸w amortyzacji tre艣ci i wydatk贸w marketingowych. Potwierdzono cel wolnych przep艂yw贸w pieni臋偶nych w przedziale 8鈥8,5 mld USD na 2025 rok. W艣r贸d nadchodz膮cych premier m.in. Wednesday S2, fina艂 Stranger Things, Happy Gilmore 2, Frankenstein w re偶yserii Guillermo del Toro oraz wydarzenia na 偶ywo 鈥 walka bokserska Canelo鈥揅rawford i mecze NFL w Bo偶e Narodzenie.

Aktualno艣ci operacyjne i biznesowe 馃幆

Netflix kontynuuje inwestycje w lokalne tre艣ci, infrastruktur臋 produkcyjn膮 oraz nowe formaty 鈥 w tym sporty na 偶ywo, gry i interaktywne do艣wiadczenia. W Q2 og艂oszono inwestycj臋 1 mld EUR w Hiszpanii do 2028 roku oraz rozbudow臋 zaplecza produkcyjnego w New Jersey i Nowym Meksyku. Nowy interfejs telewizyjny i silnik rekomendacji s膮 ju偶 wdra偶ane, by zwi臋kszy膰 zaanga偶owanie u偶ytkownik贸w.

Na froncie monetyzacji, wspierany reklamami pakiet subskrypcyjny osi膮gn膮艂 94 miliony aktywnych u偶ytkownik贸w miesi臋cznie i pozostaje kluczowym motorem wzrostu. Firma przewiduje, 偶e reklamy b臋d膮 w najbli偶szych latach istotnym 藕r贸d艂em przychod贸w.

殴r贸d艂o: xStation 5

聽