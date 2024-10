Akcje TSMC wybijają nowe szczyty po podwyższeniu prognoz na 2024 rok 📈

Notowane w USA ADRy na akcje Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US) zyskują obecnie 7% po tym jak spółka odnotowała rekordowy zysk netto za trzeci kwartał, napędzany silnym popytem na smartfony i układy sztucznej inteligencji. Największy na świecie producent układów scalonych poinformował, że kwartalny zysk netto wzrósł o 54% w porównaniu z rokiem poprzednim do 325,26 miliarda dolarów tajwańskich, co odpowiada 10,10 miliarda USD. To przewyższyło konsensus szacunków analityków wynoszący 298,00 miliarda dolarów tajwańskich. W tym samym czasie przychody TSMC również były rekordowe, wzrastając o 39% do 759,69 miliarda dolarów tajwańskich za kwartał. Po tak dobrych wynikach spółka zdecydowała się podnieść prognozy wynikowe na IV kwartał tego roku oraz tym samym na cały rok.

PROGNOZA NA CZWARTY KWARTAŁ

Sprzedaż od 26,1 do 26,9 miliarda dolarów, oczekiwano 24,94 miliarda dolarów

Marża brutto od 57% do 59%, oczekiwano 54,7%

Marża operacyjną od 46,5% do 48,5%, oczekiwano 44,3%

WYNIKI ZA TRZECI KWARTAŁ

Dochód netto 325,3 miliarda dolarów tajwańskich, +54% r/r, oczekiwano 299,3 miliarda dolarów tajwańskich

Marża brutto 57,8% w porównaniu z 53,2% kw./kw., oczekiwano 54,8%

Zysk operacyjny 360,77 miliarda dolarów tajwańskich, +58% r/r, oczekiwano 330,82 miliarda dolarów tajwańskich

Marża operacyjna 47,5% w porównaniu z 42,5% kw./kw., oczekiwano 44,6%

Sprzedaż 759,69 mld dolarów tajwańskich, +39% r/r, oczekiwano 751,06 mld dolarów tajwańskich

INNE WAŻNE KOMENTARZE

Sprzedaż w 2024 r. wzrośnie o blisko 30% w USD

Spółka nadal obserwuje „niezwykle silny” popyt związany ze sztuczną inteligencją

W reakcji na tak dobre wyniki walory przed otwarciem Wall Street notowane są na nowych szczytach. Co więcej, blisko 3% wzrosty odnotowują również walory Nvidii (NVDA.US). Źródło: xStation