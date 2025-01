Akcje US Steel spadają wobec ryzyka zatrzymania transakcji przejęcia spółki 📢

Joe Biden prawdopodobnie zablokuje przej臋cie US Steel przez Nippon Steel

Ostatnia oferta opiewa艂a na 14,1 mld $ (prawie dwukrotno艣膰 obecnej kapitalizacji sp贸艂ki)

Brak doinwestowania ze strony Nippon mo偶e skutkowa膰 zamkni臋ciem hut stali US Steel

Notowania ameryka艅skiej sp贸艂ki spadaj膮 w handlu przed otwarciem rynku o -8,5%

Prezydent Joe Biden najprawdopodobniej zatrzyma przej臋cie ameryka艅skiego US Steel (X.US) przez japo艅sk膮 sp贸艂k臋 Nippon Steel. Tu偶 przed ko艅cem 2024 r. japo艅ski gigant z艂o偶y艂 ofert臋 14,1 mld $, co stanowi prawie dwukrotno艣膰 obecnej kapitalizacji sp贸艂ki. Informacja ta spowodowa艂a skokowy wzrost notowa艅 US Steel. Teraz jednak, wraz z nap艂ywaj膮cymi informacjami z prasy oraz wypowiedziami ameryka艅skich polityk贸w podkre艣laj膮cych kluczow膮 rol臋 produkcji stali, inwestorzy zdecydowanie przychylaj膮 si臋 w stron臋 scenariusza, w kt贸rym Joe Biden zablokuje transakcj臋.聽

Notowania US Steel w handlu przed otwarciem spadaj膮 o ponad 8,5%. 殴r贸d艂o: xStation

Biden ju偶 w marcu zapowiada艂, 偶e jest przeciwny sprzeda偶y US Steel do zagranicznej korporacji wobec przekonania, 偶e sp贸艂ka powinna pozosta膰 w r臋kach Amerykan贸w. Pod tym wzgl臋dem z jeszcze urz臋duj膮cym prezydentem USA zgadza si臋 tak偶e Donald Trump, kt贸ry tak偶e w trakcie kampanii wyborczej zapowiada艂 zablokowanie transakcji.聽

St膮d potencjalna decyzja Bidena nie powinna by膰 zaskakuj膮ca, jednak偶e z艂o偶enie przez Nippon Steel wysokiej oferty pod sam koniec roku stanowi艂o dla niekt贸rych inwestor贸w promyk nadziei na finalizacj臋 transakcji, co wida膰 by艂o w zachowaniu kursu. Uprawdopodobnieniem tego scenariusza mog艂a by膰 tak偶e specjalna oferta w ramach przej臋cia, o kt贸rej poinformowa艂 The Washington Post. W ramach oferty sp贸艂ka zaproponowa艂a rz膮dowi USA mo偶liwo艣膰 zawetowania ewentualnych redukcji w produkcji stali przez US Steel.聽

Z perspektywy ameryka艅skiej sp贸艂ki blokada transakcji mo偶e oznacza膰 konieczno艣膰 zamkni臋cia swoich hut stali, do kt贸rych podtrzymania dzia艂alno艣ci potrzebne by艂yby 艣rodki, jakie sp贸艂ka mia艂a otrzyma膰 w ramach inwestycji ze strony Nippon Steel wynosz膮ce do 3 mld $.聽