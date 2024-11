Allegro traci 14% po wynikach kwartalnych📉Stagnacja w e-commerce?

Akcje Allegro (ALE.PL) notuj膮 dzi艣 14% wyprzeda偶 po s艂abszych, od prognoz wynikach za III kwarta艂 roku.聽Kwartalna dynamika przychod贸w jak i zysku netto mocno rozczarowa艂y prognozy analityk贸w. Wczoraj walory sp贸艂ki zyskiwa艂y, a cz臋艣膰 inwestor贸w mia艂a apetyt na wzrost rozp臋dzony przez solidne wyniki i zbli偶aj膮cy si臋 'Black Friday'. Wyniki pokaza艂y jednak, 偶e dynamika biznesu Allegro spowalnia w drugiej po艂owie roku i w pewnym sensie 'uzupe艂nia' ostatnie, s艂absze dane o sprzeda偶y detalicznej w Polsce. Jednak to nie wynik krajowy ci膮偶y Allegro - za fatalne dzi艣 sentymenty odpowiada post臋puj膮ca s艂abo艣膰 biznesu poza granicami kraju.

Przychody grupy w III kwartale wzros艂y 7,8% r/r do 2.62 mld z艂, nieznacznie poni偶ej 2.67 mld z艂 prognoz, mimo solidnego wzrostu w Polsce. Allegro oczekuje, 偶e IV kwarta艂 przyniesie dynamik臋 przychod贸w skonsolidowanych ca艂ej grupy na poziomie -2 do +2% rocznie, co sugeruje, 偶e firma obserwuje prawdopodobnie trend ni偶szej aktywno艣ci konsument贸w, przed sezonem 艣wi膮tecznym, wsparty dodatkowo s艂abo艣ci膮 w zagranicznych oddzia艂ach.聽Dla IV kwarta艂u Allegro szacuje spadek GMV w dzia艂alno艣ci zagranicznej o nawet 25-28% r/r, wobec wzrostu o 11-13% dla Polski. W kwartale bie偶膮cym skorygowana EBITDA nieznacznie przekroczy艂a oczekiwane 720 mln z艂 i wynios艂a 734.1 mln, notuj膮c 8.4% wzrost r/r.

Wraz z walorami Allegro traci te偶 Pepco (PCO.PL), akcje sp贸艂ki z bran偶y detalicznej trac膮 ponad 6%; do艣膰 solidnie 'trzyma si臋' Shoper (SHO.PL), kt贸rego akcje cofn臋艂y si臋 o niewiele ponad 1%.

Allegro 艂apie zadyszk臋

Zysk netto jednostki dominuj膮cej spad艂 k/k o 44%, wynik EBIT o 17%, a przychody o prawie 3%; niepokoj膮co wygl膮da r贸wnie偶 dynamika mar偶y netto, kt贸ra spad艂a o ponad 5 punkt贸w procentowych, wskazuj膮c na ju偶 niewielki roczny wzrost. Ca艂kowita warto艣膰 sprzedanych towar贸w w e-commerce (GMV) wzros艂a o聽10.8% r/r, ale dynamika ta nie zadowoli艂a inwestor贸w. Dla IV kwarta艂u sp贸艂ka szacuje 8-10% wzrost GMV.

D藕wignia fiannsowa sp贸艂ki jest relatywnie niska i spad艂a w III kwartale do 1x skorygowanej EBITDA.聽Inwestorom nie spodoba艂o si臋, 偶e Allegro oczekuje w czwartym '艣wi膮tecznym' kwartale 2024 roku spadku skorygowanego zysku EBITDA o 2 do 6%聽rok do roku

Allegro wskaza艂o na negatywne aspekty sprzeda偶y cz臋艣ci przej臋tej grupy MALL. Efekt ten sprawi, 偶臋 organiczny wzrost b臋dzie obci膮偶ony, a firma szacuje spadek przychod贸w z dzia艂alno艣ci mi臋dzynarodowej o 48-52 proc. r/r w IV kw, przynosz膮c firm臋 strat臋 EBITDA w przedziale 210-230 mln z艂 na rynkach zagranicznych. Sp贸艂ka planuj臋 ekspansj臋 w Chorawcji i S艂owenii.

GMV w Polsce wzros艂a o ponad 10% r/r, a przychody聽o 17,1%. r/r do 2,29 mld z艂; dzia艂alno艣膰 w krajowym sektorze reklam przynios艂a 30% wzrost sprzeda偶y.聽Skorygowany zysk EBITDA w kraju wzr贸s艂 o 13,5 proc. r/r do 883 mln z艂 w trzecim kwartale. Mar偶a wzros艂a do聽6%聽GMV, powy偶ej聽oczekiwa艅 Allegro na poziomie 5,3-5,7%.

Spadki Allegro nak艂adaj膮 presj臋 na WIG20, kt贸ry traci dzi艣 ponad 0.5%, mimo wzrostu wi臋kszo艣ci europejskich indeks贸w. Aktualny wska藕nik C/Z dla Allegro wynosi ponad 60 i wobec s艂abszej rentowno艣ci i mieszanych perspektyw dalszej ekspansji biznesu na rynkach zagranicznych, oraz du偶ej konkurencji pozostaje wysoki.聽Liczba aktywnych klient贸w聽wzros艂a do 20,5 mln, z czego ponad 5,5 mln to kupuj膮cy na platformach poza Polsk膮.

聽

Wyniki kwartalne vs consensus analityk贸w. 殴r贸d艂o: PAPBiznes

Akcje Allegro odbi艂y si臋 od 200-sesyjnej, wyk艂adniczej 艣redniej EMA200 (czerwona linia) i notuj膮 g艂臋bok膮 przecen臋, kt贸ra wymazuje wzrosty trwaj膮ce od lutego, bie偶膮cego roku. 艢rednioterminowy trend zmieni艂 si臋 na wyra藕nie spadkowy, a najbli偶sze wsparcie, wyznaczone przez poprzednie reakcje cenowe i 61.8 Fibo wydaje si臋 znajdowa膰 na poziomie 27 - 27.5 PLN za walor.

聽

殴r贸d艂o; xStation5