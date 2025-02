Alphabet zawodzi oczekiwania Wall Street 📉Akcje tracą 7% po wynikach za IV kwartał 2024 roku

Akajce Alphabet (GOOGL.US), sp贸艂ki stoj膮cej z przegl膮dark膮 Google, trac膮 8% po wynikach za IV kwarta艂 2024 roku. Bardzo solidny raport nie zadowoli艂 Wall Street i sprawi艂, 偶e inwestorzy zrealizowali zyski, spychaj膮c akcje sp贸艂ki z historycznych maksim贸w; firma rozmin臋艂a si臋 z oczekiwaniami przychod贸w i ledwo zdo艂a艂a pobi膰 prognozowany zysk na akcj臋. Inwestorzy mog膮 oczekiwa膰 te偶, 偶e rekordowy CAPEX na rok 2025 negatywnie odbije si臋 na rentowno艣ci firmy.

Inwestorzy nie wydaj膮 si臋 w pe艂ni usatysfakcjonowani popraw膮 rentowno艣ci, mimo wielkich inwestycji w AI, w sp贸艂ce. Przychody z聽Google Cloud Platform (GCP) wzros艂y co prawda o 30% r/r, ale sporo poni偶ej oczekiwanych聽35% r/r.聽 Tymczasem, w komentarzu do wynik贸w, Alphabet stwierdzi艂o, 偶e wyniki cz臋艣ciowo wynikaj膮 ju偶 z poprawy efektywno艣ci, nap臋dzanej przez AI; 艂膮czne przychdoy Google i YouTube wynios艂y ponad 110 mld USD.

Wyniki finansowe Alphabet za Q4 2024

Przychody wzros艂y o 12% r/r do 96,5 mld USD, wobec 96,2 mld USD prognoz

Zysk na akcj臋 wyni贸s艂 2,15 USD wobec 2,13 USD prognoz

Mar偶a operacyjna wynios艂a 32% i wzros艂a o 5 p.p rok do roku bij膮c 31.9% prognoz

Przychody z Google Cloud wzros艂y o 30% r/r do 12 mld USD

Przychody z reklam Google : 72,46 mld USD, pwobec聽71,73 mld USD szacunk贸w

: 72,46 mld USD, pwobec聽71,73 mld USD szacunk贸w Przychody Google Cloud : 11,96 mld USD, poni偶ej prognozy 12,19 mld USD., ale 30% r/r; na 18% mar偶y operacyjnej (poprawa o 8 p.p. r/r)

: 11,96 mld USD, poni偶ej prognozy 12,19 mld USD., ale 30% r/r; na 18% mar偶y operacyjnej (poprawa o 8 p.p. r/r) Przychody z wyszukiwarki Google i聽us艂ug : 54,03聽mld USD, powy偶ej oczekiwa艅 53,29 mld USD.

: 54,03聽mld USD, powy偶ej oczekiwa艅 53,29 mld USD. Przychody z reklam YouTube : 10,47 mld USD, lepsze od prognozowanych 10,22 mld USD i 13.8% wzrost r/r

: 10,47 mld USD, lepsze od prognozowanych 10,22 mld USD i 13.8% wzrost r/r Przychody z Google Network : 7,95 mld USD, poni偶ej prognoz 8,14 mld USD.

: 7,95 mld USD, poni偶ej prognoz 8,14 mld USD. Przychody z subskrypcji, platform i urz膮dze艅 Google : 11,63 mld USD, poni偶ej prognoz 12,03 mld USD.

: 11,63 mld USD, poni偶ej prognoz 12,03 mld USD. Przychody 'Other Bets鈥: 400 mln USD, znacznie poni偶ej聽591,9 mln USD szacunk贸w

Zysk operacyjny: 30,97 mld USD, +31% r/r, powy偶ej prognoz聽30,72 mld USD.

Google Services : 32,84 mld USD, powy偶ej oczekiwa艅 32,32 mld USD.

: 32,84 mld USD, powy偶ej oczekiwa艅 32,32 mld USD. Google Cloud : 2,09 mld USD, przewy偶szaj膮c prognoz臋 2,04 mld USD.

: 2,09 mld USD, przewy偶szaj膮c prognoz臋 2,04 mld USD. Strata operacyjna w segmencie聽鈥濷ther Bets鈥 : 1,17 mld USD, wobec 1,21 mld USD prognoz

: 1,17 mld USD, wobec 1,21 mld USD prognoz Nak艂ady inwestycyjne聽w IV kwartale:聽14,28 mld USD, wobec聽13,21 mld USD prognoz

Dla sektora technologicznego najwa偶niejsza informacja po wynikach Alphabet to jednak fakt, 偶e firma zamierza zainwestowa膰 rekordowe 75 mld USD w CAPEX, w 2025 roku (oczekiwani 57.9 mld USD) - pomimo debiutu DeepSeek, co powinno sprzyja膰 z艂agodzeniu obaw o ni偶sze inwestycje w infrastruktur臋 zwi膮zan膮 ze sztuczn膮 inteligencj膮, po w艂膮czeniu si臋 Chin w wy艣cig AI. Niemniej jednak w reakcji na wyniki Alphabet i AMD, kt贸rego akcje trac膮 ponad 5%; US100 spad艂 z niemal 21700 do 21580 punkt贸w. Przychody AMD (AMD.US) w IV kwartale 2024 wzros艂y o 24% r/r a zysk na akcj臋 o 42% r/r, jednak w obu przypadkach sp贸艂ka tylko nieznacznie zdo艂a艂a spe艂ni膰 oczekiwania inwestor贸w.

殴r贸d艂o: xStation5