Komentarz giełdowy: Zaskakująca decyzja RPP spycha notowania banków

Notowania europejskich indeksów zakończyły dziś sesje w głównej mierze wzrostami. Najlepiej poradził sobie francuski CAC40, który zyskał ok. 1%. Niemiecki DAX wzrósł dziś o 0,5%, a szwajcarski SMI zanotował ponad 0,2% wzrost. Włoski IT40 zyskujał dziś ok. 0,3%. Na tle Starego Kontynentu polskie indeksy nie wyróżniły się wyraźnie z WIG20 na czele, którego wzrosty sięgnęły prawie 0,5%, zamykając się lekko poniżej 2840 pkt.

Zaskakującą informacją dzisiejszej sesji była decyzja RPP, która zdecydowała się obciąć stopy procentowe do 5% (-25 pb). Decyzja wynikała m.in. z aktualizacji projekcji inflacji NBP, która wskazałą na obniżkę prognozowanej inflacji w latach 2025-27. Dodatkowo ostatnie dane o inflacji za czerwiec (nawet przy lekkim przebiciu wcześniejszych szacunków) wskazują na ustabilizowanie się cen w okolicy 4% (odczyt wskazał 4,1%). Według prognoz inflacja ma w najbliższych miesiącach zejść poniżej górnej granicy odchyleń celu inflacyjnego NBP, co skłoniło radę do obniżki stóp procentowych.

Choć konsensus zakładał pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie decyzja wydaje się ugruntowana w danych napływających z Polski. Spadek rocznej dynamiki wynagrodzeń, zarówno za maj jak i za 1Q25, wraz z obniżeniem produkcji budowlano-montażowej, lekkie osłabienie dynamiki sprzedaży detalicznej dobrze łączyły się z poprzednimi wypowiedziami prezesa Glapińskiego wskazującymi na preferowane spokojne dostosowywanie stóp procentowych do napływających danych w kontraście do nagłych i wyraźniejszych ruchów (jak poprzednia obniżka o 50 pb). Stąd, choć decyzja pozostaje zaskoczeniem, nie jest ona całkowicie niespodziewana. Jednak w jej wyniku widzieliśmy dziś wyraźny ruch na akcjach banków, których sub-indeks tuż po publikacji decyzji spadł o 0,7%, przycinając finalnie wzrosty z wcześniejszych godzin sesji.

Za oceanem amerykańskie indeksy wspinają się na nowe szczyty na fali umowy handlowej z Wietnamem. Zgodnie z wypowiedziami Trumpa Wietnam przystał na 20% cła przy jednoczesnych zerowych cłach na produkty z USA. Informacja o zawarciu porozumienia między krajami w szczególności pozytywnie odbiła się na akcjach spółek odzieżowych mocno związanych z wietnamskim rynkiem. Nike rośnie dziś o prawie 4%, co sprawia, że od momentu publikacji wyników za zeszły kwartał notowania spółki wzrosły już o ponad 22%.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB