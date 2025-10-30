Amazon preview: pełna uwaga na AWS oraz strategię AI 🔎

Amazon (AMZN.US) opublikuje wyniki za III kw. 2025 dzisiaj po zamknięciu sesji w USA. Rynek liczy na kolejny solidny kwartał, ale z niepewnością patrzy na tempo wzrostu chmury i pozycjonowanie w branży AI. Konsensus zakłada 177,8 mld USD przychodów i EPS 1,58 USD (wzrost o 12% i 10% r/r). To stabilny wzrost, choć wyraźnie wolniejszy niż w latach pandemicznych.
Największą uwagę przyciągnie AWS — obecny motor zysków spółki. Choć odpowiada za ok. 20% przychodów, generuje ok. 40% zysku operacyjnego. Marża operacyjna AWS spadła w zeszłym kwartale z 36% do 33%, a udział w rynku obniżył się o ok. 2% na rzecz Microsoft Azure i Google Cloud. Każdy sygnał odbicia marż lub spadku udziału w rynku AI będzie kluczowy dla sentymentu.
Najważniejsze (oczekiwania)
- Przychody: 177,8 mld USD (+12% r/r)
- Przychody AWS: 32,3 mld USD (+18% r/r)
- Usługi reklamowe: 17,3 mld USD (+21% r/r)
- Sklep online: 66,5 mld USD (+8% r/r)
- Usługi dla sprzedawców zewnętrznych: 41,9 mld USD (+11% r/r)
- Zysk na akcję (EPS): 1,57–1,58 USD (+10% r/r)
- Zysk operacyjny: 23,7 mld USD (+4% r/r)
Ambicje AI pod lupą
Sztuczna inteligencja pozostaje głównym motorem napędowym na rynku. Inwestorzy oczekują, że zarząd pokaże, jak rekordowe nakłady inwestycyjne przełożą się na przychody w nadchodzących kwartałąch. Obecnie wysoki CAPEX ciąży w wolnych przepływach pienieżnych. Niedawne wypowiedzi Jeffa Bezosa podkreślają, że AI to „najwyższy priorytet” – od logistyki i automatyzacji po personalizację zamówień.
Akcje Amazona znajdują się nadal poniżej historycznych szczytów w przeciwieństwie do pozostałych BigTechów jak Apple, Microsoft, Alphabet czy Nvidia. Biorąc pod uwagę wczorajsze dobre wyniki Microsoftu oraz Alphabetu, inwestorzy będą jeszcze bardziej rygorystycznie przeglądać dzisiejszą publikację Amazon.
