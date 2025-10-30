US OPEN: Powell, MAG7 i Trump mieszają sentment na rynku

- MAG7 i FOMC w centrum uwagi rynku
- Powell ostrzegł rynki, że grudniowa obniżka nie jest pewna pomimo pogarszającej się sytuacji gospodarczej
- Meta notuje 2-cyfrowy spadek pomimo przekroczenia oczekiwań z powodu nieoczekiwanych strat
- Microsoft dowozi wyniki, ale nadmiernie inwestuje
- Alphabet przekroczył oczekiwania wzrostu w niemal wszystkich dziedzinach
Nastroje na głównych indeksach w Stanach Zjednoczonych są dziś mieszane. Inwestorzy trawią decyzje FEDu oraz świeże wyniki spółek technologicznych i czekają na publikacje Apple oraz Amazon po zakończeniu sesji. W tle poprawie nastrojów sprzyja wydłużenie rozejmu taryfowego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami podczas azjatyckiej wizyty Donalda Trumpa. Tracą głównie kontrakty na indeks technologiczny, US100 traci 0.4%, US500 pozostaje w okolicy otwarcia. Lepiej radzi sobie US30 i US2000, wzrosty kolejno o 0.3% i 0.8%.
Sytuacja na rynku jest złożona, FOMC i MAG7 nadają nierówne notowaniom na wallstreet. Alphabet podał lepsze od oczekiwań przychody i zysk za trzeci kwartał, co przełożyło się na silne wzrosty w handlu posesyjnym. Microsoft zaprezentował dobre wyniki, ale przekazane przedziały sprzedaży na kolejny kwartał spotkały się z chłodną reakcją rynku. Meta poprawiła wyniki i podniosła plan nakładów inwestycyjnych, ale notowania spółki załamały się po publikacji. Rynek wciąż czeka na pozostałe wyniki spółek technalogicznych.
Dane Makroekonomiczne:
Komentarze przewodniczącego Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella po wczorajszej decyzji studzą oczekiwania na grudniową obniżkę. Szef banku centralnego ocenił, że inflacja pozostaje nieco podwyższona, a proces spadku dynamiki cen w usługach trwa. Wskazał też na wyraźne osłabieniu popytu na pracę przy wciąż niskich zwolnieniach, ale również rekrutacjach. Podkreślił, że wstrzymanie pracy administracji obciąża aktywność, ale efekt ten powinien się odwrócić po zakończeniu Dolar wyraźnie się umocnił, a indeksy akcji osunęły się, co przekłada się dziś na bardziej ostrożny sentyment i większą wrażliwość wycen na napływające wyniki.
Opublikowane zostały też dane o zapasach gazu w USA, które okazały się wyższe od oczekiwań na poziomie 71 bhu, wynosząc ostatecznie 74 bhu jednak wciąż jest to wyraźny spadek z 87 bhu z poprzedniego okresu.
US100 (D1)
Źródło: xStation5
Cena na wykresie odbiła się od górnego ograniczenia kanału wzrostowego, spadając w okolice 26060 dolarów. Scenariuszem bazowym jest powrót w okolice 25300 dolarów, gdzie znajduje się strefa wsparcia wyznaczona przez szczyty ostatniej konsolidacji. Po znormalizowaniu wskaźnika RSI indeks może wznowić trend wzrostowy, jeśli nie spadnie poniżej 25100.
Wiadomości ze spółek:
- Meta (META.US) - Spółka pokazała wyniki powyżej konsensus analityków, jednak co załamało sentyment inwestorów to ogromna, jednorazowa strata podatkowa na poziomie ponad 15 miliardów dolarów. Kurs załamał się na notowaniach posesyjnych o aż 9%, na otwarciu spółka traci aż 12%.
- Microsoft (MSFT.US) - Wyniki spółki okazały się powyżej oczekiwań zarówno w ujęciu przychodów jak i zysku na akcje. Wzrost w segmencie chmury osiągnął 40%. Spółka jednak zadeklarowała, że jeszcze bardziej zwiększy nakłady kapitałowe na inwestycje w infrastrukturę, co zaniepokoiło inwestorów. Spółka traci na otwarciu ponad 2%.
- Alphabet (GOOGL.US) - Przychody spółki wyniosły 120,3 miliardy przy oczekiwanych 99,6 miliardów a zysk na akcję wyniósł 2,87$ wobec oczekiwanych 2,33$. Spółka przewyższyła oczekiwania inwestorów we wszystkich sektorach działalności ze szczególnym wzrostem w segmencie chmury. Notowania spółki rosną na otwarciu o ponad 4%.
- Chipotle Mexican Grill (CMG.US) - Spółka spadła o ponad -18% po obniżeniu prognozy sprzedaży na cały rok po raz trzeci w tym roku.
- eBay (EBAY.US) - Spółka spadła o ponad -15% po prognozowaniu skorygowanego zysku na akcję poniżej konsensusu wynoszącego $5.46
- FMC Corp (FMC.US) - Producent nawozów traci aż 38% ceny po obniżeniu prognozy skorygowanego zysku na akcję (EPS) na cały rok do $2.92 z wcześniejszej prognozy wynoszącej $3.26, znacznie poniżej konsensusu wynoszącego $3.47.
