DAX: DE40 nieznacznie traci przed decyzją EBC 📉Volkswagen pod presją

Rynki w Europie czekają na decyzję Europejskiego Banku Centralnego o godzinie 14:15 i przemówienie przewodniczącej banku, Christine Lagarde, o godzinie 14:45. Consensus rynkowy zakłada utrzymanie stóp w strefie euro bez zmian. Inwestorzy w Niemczech oczekują także danych o krajowej inflacji, które poznamy o 14:00; oczekiwany jest spadek do 2.2% r/r wobec 2.4% poprzednio. Miesięcznie inflacja w Niemczech wzrosnąć ma o 0,2%, bez zmian względem poprzedniego odczytu. Kontrakty na DAX cofają się dziś poniżej 24200 punktów.

Źródło: xStation5

Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Volkswagen AG poinformował, że realizacja tegorocznych celów finansowych będzie możliwa tylko przy zapewnieniu ciągłości dostaw półprzewodników, ostrzegając jednocześnie, że potencjalne braki chipów Nexperia mogą pogłębić problemy całej branży motoryzacyjnej.

Europejscy producenci samochodów zmagają się obecnie z ograniczoną dostępnością komponentów wytwarzanych przez niderlandzką firmę Nexperia, która znalazła się w centrum sporu handlowego między Chinami a Zachodem. Branżowe stowarzyszenia ostrzegają, że jeśli sytuacja się nie poprawi, linie produkcyjne mogą stanąć w ciągu najbliższych dni.

W swoim raporcie kwartalnym Volkswagen podtrzymał dotychczasowe prognozy finansowe, zaznaczając, że są one uzależnione od stabilnych dostaw chipów.

Wyniki za III kwartał

W trzecim kwartale 2025 roku koncern zanotował stratę operacyjną w wysokości 1,3 mld euro (ok. 1,5 mld USD). Na wyniki mocno wpłynęły odpisy i korekty wartości aktywów o łącznej wartości 5,1 mld euro, które były konsekwencją zbyt optymistycznej strategii rozwoju segmentu elektromobilności w Porsche AG. Dodatkowym obciążeniem okazały się amerykańskie cła importowe, uderzające w najbardziej rentowne marki grupy.

Po wyłączeniu jednorazowych odpisów marża operacyjna Volkswagena wyniosła 5,4%, podczas gdy rok wcześniej spółka odnotowała ujemny wynik na poziomie 1,6%.

Perspektywy i wyzwania

Volkswagen mierzy się z wolniejszym niż oczekiwano tempem transformacji w kierunku samochodów elektrycznych na rynku europejskim. Ograniczony popyt i powolne ożywienie konsumpcji po pandemii powodują, że firma posiada nadwyżki mocy produkcyjnych, które generują dodatkowe koszty. Jednocześnie spadek sprzedaży w Chinach i Stanach Zjednoczonych negatywnie wpływa na kondycję finansową grupy.

W odpowiedzi na trudne warunki rynkowe koncern planuje zacieśnienie dyscypliny kosztowej i wdrożenie nowych rozwiązań strukturalnych – zapowiedział dyrektor finansowy Arno Antlitz. „Naszym celem jest przede wszystkim maksymalne wykorzystanie efektu skali i pogłębienie synergii w ramach całej Grupy” – zaznaczył Antlitz.

Z kolei prezes Oliver Blume podjął działania mające na celu zmniejszenie obciążeń inwestycyjnych. W tym celu ograniczono plany produkcji baterii i oprogramowania wewnętrznego, a także nawiązano współpracę z chińskim Xpeng Inc. oraz amerykańskim Rivian Automotive Inc., aby poprawić pozycję koncernu na rynkach zagranicznych. W Niemczech natomiast Volkswagen, Audi i Porsche prowadzą restrukturyzację w porozumieniu ze związkami zawodowymi, co ma przynieść znaczące oszczędności i poprawę efektywności operacyjnej.

HelloFresh odnotował w trzecim kwartale skorygowany zysk EBITDA powyżej średnich prognoz analityków. Akcje spółki notują dziś niespełna 3% wzrost. Wyniki za III kwartał: Skorygowany zysk EBITDA: 40,3 mln euro ( -44% r/r ), prognoza: 37,4 mln euro (konsensus Bloomberg)

Skorygowany EBITDA – segment międzynarodowy: 33,2 mln euro ( -4,3% r/r ), prognoza: 33,4 mln euro

Skorygowany EBITDA – Ameryka Północna: 47,5 mln euro ( -36% r/r ), prognoza: 53,7 mln euro

Przychody: 1,58 mld euro ( -14% r/r ), prognoza: 1,61 mld euro

Sprzedaż w stałych kursach walutowych: -9,3% , prognoza: -8,83%

Marża EBITDA (skorygowana): 2,5% (vs. 3,9% r/r), prognoza: 2,45%

Średnia wartość zamówienia: 65,60 euro, prognoza: 66,11 euro

Liczba zamówień: 23,93 mln, prognoza: 24,53 mln

Zamówienia międzynarodowe: 10,94 mln

Zamówienia w Ameryce Północnej: 12,98 mln, prognoza: 13,23 mln Prognoza na cały rok: Spółka podtrzymała prognozę spadku sprzedaży w stałych kursach walutowych o 6–8% (prognoza: -8,05%)

(prognoza: -8,05%) Nadal oczekuje skorygowanego EBITDA w przedziale 415–465 mln euro (prognoza: 436,9 mln euro)

HelloFresh potwierdził najnowsze wytyczne finansowe na rok 2025, utrzymując wcześniejsze założenia dotyczące sprzedaży i rentowności.