AMD na fali wzrostu. Prognozy Wall Street i nowe technologie AI

Analitycy z Wall Street przewidują, że akcje AMD mogą zyskać nawet 40-50% w ciągu najbliższego roku, co wynika z rosnącego zapotrzebowania na technologie sztucznej inteligencji (AI). Dynamiczny rozwój rynku AI, a także rosnące inwestycje firm w zaawansowane rozwiązania obliczeniowe, stwarzają dla AMD doskonałe warunki do znaczącego wzrostu. Firma konsekwentnie rozwija swoje portfolio produktów dedykowanych centrom danych i systemom wysokowydajnych obliczeń, w tym wydajne procesory CPU, układy GPU oraz akceleratory AI. Dzięki temu zyskuje uznanie inwestorów jako firma innowacyjna, ale też mająca solidne podstawy finansowe, co przekłada się na pozytywne prognozy wzrostu wartości akcji. Kluczowym czynnikiem, który może przełożyć się na przyszłe przychody AMD, są nowe produkty z linii Instinct MI400.

Drugim ważnym elementem strategii jest platforma Helios. Ta zintegrowana infrastruktura ma sprostać wymaganiom najbardziej zaawansowanych zastosowań AI, takich jak trenowanie dużych modeli językowych, które wymagają ogromnej mocy obliczeniowej. Dostawy platformy Helios planowane są na drugą połowę 2026 roku, co może wzmocnić pozycję AMD na rynku rozwiązań AI klasy enterprise.

Dzięki tym innowacjom AMD spodziewa się znacznego wzrostu przychodów z segmentu akceleratorów AI, które mogą w nadchodzących latach osiągnąć dziesiątki miliardów dolarów. Prognozy wskazują na dalszy dynamiczny rozwój. Szerokie portfolio produktów oraz rosnące zainteresowanie klientów stawiają AMD w dobrej pozycji do zdobywania większego udziału na rynku i skutecznej rywalizacji z liderami branży, przede wszystkim z NVIDIĄ. Analitycy są zgodni, że rok 2026 może okazać się przełomowy i stanowić ważny moment w historii przedsiębiorstwa. Wprowadzenie nowej generacji rozwiązań, takich jak akceleratory Instinct MI450 oraz platforma Helios, powinno znacząco podnieść przychody oraz poprawić marże operacyjne, co przełoży się na wyższą rentowność. Te zaawansowane technologie, wraz z rosnącym popytem na rozwiązania AI, umożliwią AMD skuteczniejsze konkurowanie z dotychczasowym liderem rynku. W efekcie firma ma szansę nie tylko utrzymać swoją pozycję, ale również znacząco zwiększyć udział w globalnym rynku półprzewodników, umacniając status kluczowego gracza w sektorze sztucznej inteligencji i centrów danych.