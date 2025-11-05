⏫US100 rośnie niemal 1%

-
Nadzieja na zmniejszenie ceł: Nasdaq przewodzi wzrostom, ponieważ Sąd Najwyższy wykazuje sceptycyzm wobec władzy Trumpa do nakładania taryf, sygnalizując potencjalne zmniejszenie ryzyka handlowego i obaw inflacyjnych.
Techniczne Potwierdzenie Odbicia: Silny popyt na zniesieniu 50% Fibonacciego potwierdza zakończenie ostatniej korekty i zachowanie byczego impetu na indeksach USA.
Lepsza Perspektywa Inflacyjna: Orzeczenie przeciwko cłom mogłoby obniżyć koszty dla przedsiębiorstw i umożliwić Fed rozważenie szybszych i głębszych obniżek stóp w przyszłości.
Ostatnie przesłuchania w Sądzie Najwyższym USA dotyczące sporu o taryfy celne wprowadzone przez administrację Trumpa mogą mieć istotny wpływ na rynki finansowe oraz dalszą dynamikę ożywienia na Wall Street. Główna kwestia dotyczyła prawomocności nałożenia taryf na wybrane kraje na podstawie Ustawy o Międzynarodowych Uprawnieniach Gospodarczych w sytuacjach nadzwyczajnych (IEEPA). Sąd wykazuje wyraźny sceptycyzm wobec uprawnień prezydenta do tak szerokiego stosowania taryf, co wskazuje, że możliwe jest ograniczenie tej praktyki.
Dla inwestorów na rynku akcji istotne jest, że potencjalne ograniczenia nałożone na taryfy mogą zmniejszyć napięcia handlowe oraz ryzyko związane z wojną celną, które od wielu kwartałów stanowią spory bodziec niepewności i zmienności na rynkach. Ograniczenie niepewności w zakresie polityki handlowej może zatem sprzyjać stabilizacji i ewentualnemu wzrostowi indeksów giełdowych, w tym S&P 500 i Nasdaq. Przywrócenie sytuacji sprzed nałożenia szerokich ceł mogłoby wpłynąć na ograniczenie inflacji, co może skłonić Fed do szybszych i głębszych cięć w przyszłym roku.
Ponadto, zmniejszenie taryf mogłoby obniżyć koszty dla przedsiębiorstw importujących, co pozytywnie wpłynęłoby na ich marże oraz perspektywy wyniku finansowego. Wpłynie to również na poprawę nastrojów inwestorów, sprzyjając większej aktywności zakupowej na rynku akcji.
Chociaż ostateczne orzeczenie Sądu Najwyższego jest jeszcze oczekiwane i najwcześniej będzie ono miało miejsce prawdopodobnie w przyszłym roku, to już sama perspektywa wyhamowania polityki taryfowej jest postrzegana jako potencjalny impuls do ożywienia na Wall Street. Inwestorzy uważnie śledzą przebieg i wyniki tych przesłuchań, gdyż mogą one oznaczać zmniejszenie ryzyka geopolitycznego i handlowego, wspierając stabilniejszy wzrost rynku.
Oczywiście uznanie ceł Trumpa za nielegalne mogłoby doprowadzić do ich wprowadzenia innymi kanałami, dlatego na ten moment pozytywne jest przede wszystkim oczekiwanie ich nielegalności. Komentujący sprawę Trump może stanowić ryzyko dla indeksów.
US100 zyskuje niecały 1% od dzisiejszego otwarcia rynku. Kasowy indeks zyskuje podobnie. Jednak od lokalnego dzisiejszego dołka jest to niemal 2% przyrost. Warto zauważyć, że mamy dzisiaj wyraźną reakcję popytową na silną strefę przy zniesieniu 50.0 ostatniego impulsu wzrostowego. Jeśli dzisiejsza świeca zamknęłaby się z wyraźnym cieniem świecy i dużym korpusem, z perspektywy analizy technicznej i analizy poprzednich takich świec w ostatnich miesiącach, sugeruje możliwe dłuższe ożywienie. Kolejnym celem kupujących będzie przekroczenie 26 tys. punktów.
