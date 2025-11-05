US OPEN: Punkt zwrotny po korekcie?

Formowanie Dna Rynku: US500 ostro odbiło po 3% korekcie, z utrzymaniem zniesienia 50% , co wskazuje na zachowanie impulsu wzrostowego.

Inflacyjny Wzrost: Silne wskaźniki ISM Usług (52,4) i zatrudnienia ADP potwierdziły wzrost, ale indeks Cen Płaconych na poziomie 70,0 stanowczo przemawia przeciwko grudniowym obniżkom stóp.

Dyferencjacja Wyników: Rynek nagrodził potwierdzony popyt i rozwój (MCD/GOOGL), jednocześnie surowo karząc za problemy kosztami i rozczarowaniem zyskiem (SMCI/AXON).

Rynek akcji otworzył się dzisiaj umiarkowanie w USA, ale jeżeli popatrzymy przez pryzmat kontraktów terminowych, ewidentna poprawa nastrojów jest zdecydowanie widoczna. US500 od najwyższego punktu 30 października, do najniższego punktu dzisiaj w trakcie sesji azjatyckiej zaliczył 3% cofnięcie. Dzisiaj obserwujemy jednak wyraźny powrót i kontrakty na S&P 500 powracają powyżej 3800 punktów.

Spojrzenie techniczne na US500 US500 kontynuował dzisiaj w trakcie sesji azjatyckiej silne cofnięcie z wczorajszej sesji. Po wczorajszej sesji poznaliśmy mieszane wyniki spółek - z jednej strony słabe wyniki SMCI oraz lekkie rozczarowanie po stronie Aristy, co skończyło się sporymi spadkami, a z drugiej strony solidne wyniki AMD. Dzisiaj obserwujemy jednak ożywienie, które jest kontynuowane po publikacji danych z amerykańskiej gospodarki. Odbicie ze zniesienia 50.0 ostatniej fali wzrostowej sugeruje, że impuls wzrostowy wciąż jest zachowany. Zamknięcie dzisiaj powyżej 6800 punktów powinno dawać szanse na zakończenie obecnej korekty. Źródło: xSation5 Dane makro pokazują solidny obraz amerykańskiej gospodarki, nawet pomimo dalszego zamknięcia prac rządu: Według najnowszych informacji z ADP Research, zatrudnienie w sektorze prywatnym w USA wzrosło w październiku o 42 000 miejsc pracy, co zaskoczyło po wcześniejszym spadku. Sytuacja ta sygnalizuje pewną stabilizację na rynku pracy, choć ogólnie obserwuje się stopniowe osłabienie popytu na pracę.

Dodatkowo poznaliśmy również indeks ISM dla sektora usług. Ten zaskoczył pozytywnym odczytem rzędu 52.4 punktów przy oczekiwaniu na poziomie 50,8. Choć subindeks cenowy wzrósł do bardzo wysokiego poziomu 70 punktów, wciąż jednak głównym powodem odbicia był wzrost aktywności gospodarczej oraz nowe zamówienia. Informacje ze spółek Advanced Micro Devices (AMD.US): Inwestorzy zwracają uwagę na dalsze wyniki kwartalne i aktualizacje prognoz, zwłaszcza po ostatnim rozczarowaniu prognozami przychodów. Sektor półprzewodników pozostaje pod presją wyceny. Choć początkowy odbiór wyników był pozytywny, akcje zyskują zaledwie 0,6% na mniej niż godzinę po otwarciu

Super Micro Computer (SMCI.US): Po rozczarowujących wynikach i prognozie na bieżący kwartał, spółka może być w centrum uwagi inwestorów liczących na odbicie lub poprawę. Choć spółka rozczarowała, jednocześnie pokazuje solidne oczekiwania na przyszłość. SMCI traci prawie 7% na otwarciu

Alphabet (GOOGL.US) i Wiz: Gigant z grupy Mag7 dostał zezwolenie od Departamentu Sprawiedliwości do przejęcia spółki Wiz działającej w branży cyberbezpieczeństwa. Akcje Alphabet zyskują 2,5%

McDonald's: Pozytywne zaskoczenie wzrostem sprzedaży w USA sprawia, że spółka jest uważnie obserwowana pod kątem dalszych wyników i perspektyw. Akcje zyskują ponad 3%.

Axon Enterprise (AXON.US) i Pinterest (PINS.US): Negatywne wyniki i prognozy wywołały potężne spadki kursów; inwestorzy śledzą ewentualne korekty strategii i reakcje rynku. W przypadku Axon rozczarowanie zwiążane z zyskiem jest powiązane ze wzrostem kosztów w związku z taryfami. Akcje tracą obecnie ok. 20%. Z kolei Pinterest traci 20% wobec również rozczarowania zyskiem, przy rosnących przychodach oraz rosnącej ilości użytkowników

