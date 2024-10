Amerykańskie indeksy pod presją 📉 US500 traci 0.6%, słabsze sentymenty w sektorze półprzewodników

G艂贸wne indeksy na Wall Street otworzy艂聽si臋 ni偶ej; US500 traci 0.6%, Nvidia (NVDA.US) traci -2.5%

Sektor p贸艂przewodnik贸w pod presj膮 spadk贸w Qualcomm i Arm; Texas Instruments zyskuje po wynikach

Rentowno艣ci ameryka艅skich obligacji ponownie rosn膮, a dolar (USDIDX) umacnia si臋 o 0,40%

W po艂owie tygodnia na rynkach akcji nadal obserwujemy utrzymuj膮c膮 si臋 presj臋 sprzeda偶ow膮. Wszystkie g艂贸wne ameryka艅skie indeksy gie艂dowe, w tym US500, US100 i US2000, otworzy艂y si臋 dzi艣 ni偶ej. Umacniaj膮cy si臋 dolar i rosn膮ce rentowno艣ci ameryka艅skich obligacji przyczyniaj膮 si臋 do presji na spadki Wall Street.

Tempo wzrostu indeksu US500 wyra藕nie wyhamowa艂o. Lokalny i historyczny szczyt uformowa艂 si臋 w zesz艂ym tygodniu w okolicach 5930 punkt贸w. Byki maj膮 obecnie wyra藕ne trudno艣ci z utrzymaniem popytu w艣r贸d szczeg贸lnie silnego dolara. Indeks dolarowy USDIDX zyska艂 ponad 4% od swojego minimum z pocz膮tku pa藕dziernika i stopniowo wywiera coraz wi臋ksz膮 presj臋 na rynek akcji. Kluczowymi katalizatorami ruch贸w w g贸r臋 lub w d贸艂 mog膮 by膰 jednak raporty o zyskach najwi臋kszych sp贸艂ek wchodz膮cych w sk艂ad indeksu, kt贸re poznamy w tym i przysz艂ym tygodniu. Przysz艂y tydzie艅 przyniesie r贸wnie偶 raporty z rynku pracy. Ni偶sze od oczekiwa艅 dane z pewno艣ci膮 zwi臋ksz膮 oczekiwania na ci臋cia st贸p procentowych. Z kolei wy偶sze dane mog膮 sugerowa膰 mniej obni偶ek st贸p w tym roku, w konsekwencji zwi臋kszaj膮c presj臋 spadkow膮 na indeksy. 聽

Wiadomo艣ci ze sp贸艂ek

Akcje Qualcomm (QCOM.US) spad艂y o ponad 2,50% po tym, jak Arm Holdings wypowiedzia艂 kluczow膮 umow臋 licencyjn膮, intensyfikuj膮c walk臋 prawn膮 mi臋dzy obiema firmami. Sp贸r, zwi膮zany z przej臋ciem przez Qualcomm producenta chip贸w Nuvia, zagra偶a dost臋powi Qualcomm do w艂asno艣ci intelektualnej Arm i stwarza powa偶ne ryzyko dla jego operacji projektowania chip贸w. Akcje ARM trac膮 dzi艣 prawie 5%.

Trump Media & Technology Group (DJT.US) zyska艂 kolejne 6,30% na spekulacjach inwestor贸w dotycz膮cych potencjalnego sukcesu Donalda Trumpa w nadchodz膮cych wyborach. Po wtorkowym wzro艣cie o 10%, akcje zanotowa艂y najwy偶sze zamkni臋cie od lipca, nap臋dzane rosn膮cym optymizmem co do perspektyw wyborczych Trumpa.

Texas Instruments (TXN.US) zyskuje 3,60% po tym, jak sp贸艂ka przekroczy艂a oczekiwania na III kwarta艂, wykazuj膮c 9% sekwencyjny wzrost przychod贸w. Jednak prognoza na IV kwarta艂 na poziomie 1,07-1,29 USD zysku na akcj臋 i 3,7-4 mld USD przychod贸w by艂a ni偶sza od szacunk贸w analityk贸w, kt贸rzy przewidywali 1,35 USD na akcj臋 i 4,08 mld USD przychod贸w, co wskazuje na potencjalne wyzwania, kt贸re pojawi膮 si臋 pomimo ostatnich wzrost贸w.

Spirit Airlines (SAVE) wzros艂y o 38% po doniesieniach o rozmowach w sprawie fuzji z Frontier Group (ULCC), potencjalnie w ramach procesu restrukturyzacji zad艂u偶enia w drodze bankructwa. Wiadomo艣膰, kt贸ra mo偶e doprowadzi膰 do synergii operacyjnych i stabilno艣ci finansowej, nast膮pi艂a po 53% wzro艣cie w poniedzia艂ek po tym, jak Spirit zapewni艂 sobie przed艂u偶enie finansowania d艂ugu, pomagaj膮c z艂agodzi膰 presj臋 finansow膮.

Starbucks (SBUX.US) zmniejszy艂 spadek akcji z pocz膮tkowych 4% do obecnych 0,80% po tym, jak odnotowa艂 7% spadek globalnej por贸wnywalnej sprzeda偶y w sklepach i 3% spadek przychod贸w netto w IV kwartale, co by艂o niezgodne z szacunkami analityk贸w. Pomimo wzrostu dywidendy o 7%, s艂abe wyniki w Ameryce P贸艂nocnej i Chinach, wraz z zawieszonymi prognozami na rok finansowy 2025, przyczyni艂y si臋 do obaw inwestor贸w.

Akcje McDonald's (MCD.US) spad艂y o 5,70% po ostrze偶eniu CDC o wybuchu epidemii E. coli zwi膮zanej z Quarter Pounder, co spowodowa艂o, 偶e firma usun臋艂a z 艂a艅cucha dostaw cebul臋 w kawa艂kach i tymczasowo wstrzyma艂a sprzeda偶 Quarter Pounder w kilku stanach USA. Szybka reakcja odzwierciedla potencjalne zagro偶enia bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci wp艂ywaj膮ce na 艂a艅cuch dostaw.

Enphase Energy (ENPH.US) spad艂 o 13,30% po tym, jak w III kwartale odnotowa艂 spadek przychod贸w o 31% rok do roku, a zysk netto spad艂 do 45,76 mln USD ze 113,95 mln USD rok wcze艣niej. Sp贸艂ka wyda艂a rozczarowuj膮ce prognozy na IV kwarta艂, przewiduj膮c przychody poni偶ej oczekiwa艅 na poziomie 360-400 mln USD, przy s艂abszych ni偶 oczekiwano mar偶ach brutto, sygnalizuj膮c trwaj膮ce trudno艣ci.