Amerykańskie indeksy zyskują w nadziei na finalizację umowy handlowej z UE 📃🔎

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że odbyła pozytywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Trumpem i planuje spotkać się z nim w niedzielę w Szkocji. Głównym tematem rozmów ma być utrzymanie silnych transatlantyckich relacji handlowych. Sposób, w jaki sformułowano tę zapowiedź, wzbudził jednak pewne wątpliwości – może on sugerować, że istnieją obawy co do obecnego stanu tych relacji lub potrzeba zapobieżenia ich pogorszeniu.

Mimo tego po tej informacji indeksy w USA zyskują. US500 rośnie już 0,25% do 6421 punków, a US100 zyskuje również 0,25% do 23454 punktów.