Podsumowanie dnia: umowa handlowa z UE podsyca nadzieje pod koniec tygodnia 🎯

W momencie publikacji US500 oraz US100 zyskuj膮 po 0,28% odpowiednio do 6423 oraz 23452 punktów. US2000 traci 0,11% do 2265 punktów.

W momencie publikacji US500 oraz US100 zyskuj膮 po 0,28% odpowiednio do 6423 oraz 23452 punktów. US2000 traci 0,11% do 2265 punktów.

W momencie publikacji US500 oraz US100 zyskuj膮 po 0,28% odpowiednio do 6423 oraz 23452 punktów. US2000 traci 0,11% do 2265 punktów.

W momencie publikacji US500 oraz US100 zyskuj膮 po 0,28% odpowiednio do 6423 oraz 23452 punktów. US2000 traci 0,11% do 2265 punktów.

W momencie publikacji US500 oraz US100 zyskuj膮 po 0,28% odpowiednio do 6423 oraz 23452 punktów. US2000 traci 0,11% do 2265 punktów.

W momencie publikacji US500 oraz US100 zyskuj膮 po 0,28% odpowiednio do 6423 oraz 23452 punktów. US2000 traci 0,11% do 2265 punktów.