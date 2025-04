Analitycy BofA i Morgan Stanley komentują akcje CME Group i CBOE 🔔

Sp贸艂ki CME Group (CME.US) i CBOE Global Markets (CBOE.US) s膮 jednymi z g艂贸wnych dostawc贸w instrument贸w finansowych, przeznaczonych g艂贸wnie dla instytucji w Stanach Zjednoczonych. Akcje obu firm podczas ostatnich spadk贸w radzi艂y sobie bardzo dobrze, z uwagi na bardzo wysok膮 aktywno艣膰 handlow膮, na wielu rynkach. Analitycy Bank of America obni偶yli jednak rekomendacj臋 dla CBOE z 'kupuj' do neutralnej, podczas gdy Morgan Stanley podni贸s艂 cen臋 docelow膮 dla CME Group do 301 USD za walor, wobec 263 USD wcze艣niej, co implikowa艂oby ok. 20% wzrost z obecnych poziom贸w.

CME jest operatorem chicagowskiej gie艂dy towarowej CBOT, nowojorskiej gie艂dy metali COMEX, oraz energii NYMEX, z du偶膮 ekspozycj膮 na kontrakty terminowe na S&P 500, Bitcoina i opcje zwi膮zane z rynkiem obligacji

CBOE znane jest przede wszystkim z ekspozycji na opcje na indeksy gie艂dowe (jako operator najwi臋kszej w USA gie艂dy opcji na indeksy, CBOE Options Exchange), jak i pojedyncze sp贸艂ki, oraz indeks CBOE VIX.

Wobec okresu gie艂dowej niepewno艣ci popyt na hedging i rekordowe wolumeny handlowe sprawi艂y, 偶e obie sp贸艂ki przez d艂u偶szy okres czasu by艂y niemal niewra偶liwe na spadki akcji na Wall Street. Tak偶e wojna celna sprawia, 偶e aktywno艣膰 hedginowa jest silna na rynku towarowym (z艂oto, towary rolne), co wspiera g艂贸wnie CME Group.

Analitycy przygl膮daj膮 si臋 CME i CBOE

Komentuj膮c CME Group, analitycy Morgan Stanley wskazali na 鈥榝os臋 biznesow膮鈥 w zakresie opcji i rynku towarowego i fakt, 偶e 80% przychod贸w firma generuje z prowizji i op艂at rozliczeniowych. Wolumeny handlowe w roku 2025 i 2026 maj膮 przekroczy膰 艣rednioroczny wzrost na poziomie 7% przy odpowiednio 15% wzro艣cie w bie偶acym i 12% w przysz艂ym roku, wspieraj膮c biznes CME.聽

W ci膮gu ostatnich 12 miesi臋cy przychody sp贸艂ki wzros艂y do 6,12 mld USD, w poprzednim kwartale firma przedstawi艂a rekordowe 艣rednie, dzienne wolumeny transakcyjne na poziomie 29,8 mln kontrakt贸w, z czego 9,2 mln stanowi艂y kontrakty na opcje zwi膮zane z obligacjami USA.聽Morgan Stanley powo艂a艂 si臋 te偶 na zach臋caj膮cy, kontrcykliczny model biznesowy firmy, kt贸ry sprawia, 偶e mo偶e pokaza膰 odporno艣膰 w okresach rynkowych zawirowa艅.

Z kolei Bank of America obni偶y艂 cen臋 docelow膮 dla CBOE do 227 USD, wskazuj膮c na prawdopodobne ni偶sze wolumeny transakcyjne w drugiej po艂owie 2025, jak i w 2026 i 2027 roku. BofA wycenia CBOE na poziomie 20-krotno艣ci estymowanych zysk贸w na 2027 rok. Nowe prognozy na drug膮 po艂ow臋 tego roku to 4,6 USD za akcj臋 wobec 5,07 USD poprzednio oraz 9,89 i 11,37 USD na lata 2026 i 2027 wobec 11,16 i 12,99 USD poprzednio

Akcje CBOE Global Markets (D1) i CME Group (D1)

Akcje CBOE Global Markets spad艂y blisko 12% wzgl臋dem historycznych maksim贸w i testuj膮 EMA200. Wydaje si臋, 偶e sp贸艂ka posiada model biznesowy mniej odporny, od CME, ale olbrzymie zainteresowanie i zmienno艣膰 indeksu VIX w ostatnim czasie mo偶e wspiera膰 wyniki.

殴r贸d艂o: xStation5

Akcje CME Group radz膮 sobie zdecydowanie lepiej, a spadki zatrzyma艂y si臋 na poziomie 艣redniej EMA50 oraz 23,6 zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej z 2024 roku. Firma wyp艂aca dywidend臋 od 23 lat i obecny dividend yield wynosi 4,2%. Analitycy UBS i Raymond James utrzymuj膮 cen臋 docelow膮 odpowiednio 290 i 287 USD za walor.

殴r贸d艂o: xStation5

殴r贸d艂o: xStation5

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

殴r贸d艂o: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.

殴r贸d艂o: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.

殴r贸d艂o: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.