PILNE: Indeks Dallas dla przemysłu poniżej oczekiwań

16:36 25 sierpnia 2025

Aktywność przemysłowa Fed Dallas

  • Aktualny odczyt: -1,8% (prognoza 0,9%, poprzednio 0,9%)

Sektor przemysłowy w rejonie Dallas osłabił się bardziej niż przewidywano. To sygnał, że produkcja i aktywność gospodarcza w tym regionie spadła, co może wskazywać na problemy w gospodarce lokalnej lub szersze spowolnienie przemysłowe.

