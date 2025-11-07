Analiza techniczna: Bitcoin (07.11.2025)

Cena Bitcoina spadła w ostatnich dniach w okolice 100 tys. USD gdzie napotkała na popyt i początkowo odrobiła straty, rosnąc do ok. 104 tys. USD. Niemniej jednak wczoraj wobec spadków Wall Street, Bitcoin spadł ponownie do okolic 101 tys. USD i obecnie widzimy, że spadkowy sentyment utrzymuje się na szerokim rynku kryptowalut. Patrząc na układy poprzednich korekt, widzimy, że zakres każdej z nich był bardzo podobny. Moglibyśmy opisać je nawet jako korekty 1:1 w trendzie wzrostowym. Co również ciekawe, odkąd Bitcoin spadł do 48 tys. USD, latem 2024 roku, dołek kolejnej wyprzedaży z wiosny 2025 znalazł się ok. 26 tys. USD powyżej niego (74,700 USD), i jeśli również obecnie ten zasięg miałby zostać zachowany, korekta powinna zatrzymać się w okolicach obecnie obserwowanych poziomów.
Z drugiej strony zasięg od szczytu do dołka w przypadku dwóch poprzednich impulsów spadkowych był nieco głębszy, co obecnie sugerowałoby możliwy spadek do ok. 94 tys. USD i co za tym idzie niemal całkowite zniesienie całorocznych wzrostów. Biorąc pod uwagę analizę price action, oraz wskaźniki jak RSI i MACD możemy dojść do wniosku, że warunki rynku wskazują wyprzedanie, a kluczowym, krótkoterminowym poziomem wsparcia pozostaje 100 tys. USD, gdzie już raz obserwowaliśmy silną reakcję popytową, dodatkowo wspartą wzrostową reakcją z czerwca. Z drugiej strony kluczowy opór to obecnie EMA200, w okolicach 110 tys. USD, gdzie znajduje się też ważny poziom on-chain tj. średnia cena zakupu inwestorów krótkoterminowych. Wzrost w tym kierunku prawdopodobnie sprawiłby, że presja spadkowa w grupie inwestorów detalicznych zmalałaby. Największym ryzykiem pozostaje dalsza korekta na rynku akcji, która mogłaby zepchnąć cenę poniżej 100 tys. USD.
Źródło: xStation5
