Komentarz walutowy: PLN ignoruje RPP i patrzy na dolara?

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp o 25 punktów bazowych do 4,25% oraz komentarz prezesa NBP okazały się katalizatorem zmian na rynku walutowym, choć efekt był bardziej zniuansowany niż mogłoby się wydawać.
Inflacja październikowa na poziomie 2,8% zamiast prognozowanych 3,0% otworzyła drogę do tego ruchu, a zrewidowane projekcje inflacyjne (CPI na 2026 r. obniżone do 4,0%) sugerują większą przestrzeń do dalszych cięć w przyszłym roku. Prezes Glapiński wyraźnie podkreślił, że polska gospodarka zbliża się do "stanu idealnego" — inflacja spadła poniżej górnego limitu celu, wzrost PKB przyspieszył (prognoza 2,7-4,6% dla 2026), a rynek pracy słabnie zgodnie z celami RPP. Mimo tego ostrożnego optymizmu sam Prezes zaznaczył, że obniżki stóp nie są gwarantowane — priorytetem pozostaje stabilizacja cen, a znaczna część ryzyka: polityka fiskalna, wysokie deficyty sektora publicznego, potencjalny wpływ ETS2 na wzrost cen energii (który jednak ma zostać opóźniony o 3 lata) ogranicza pole manewru. W chwili zamykania konferencji złoty stracił zaledwie 0,10% do dolara, co sugeruje, że rynek nie wycenia agresywnej ścieżki łagodzenia — wręcz przeciwnie, znacznie większą wagę przypisuje on globalnym ruchom na dolarze.
Rzeczywistym motorem zmian walutowych jest bowiem zmęczenie dolara amerykańskiego i korekta pozycjonowania na Wall Street. Po dwóch miesiącach kupowania greenbacka na fali "jastrzębiego repricingu" Fedu oraz politycznych napięć w Japonii i Europie, dynamika dolara wyraźnie zanika. Technicznie indeks dolara wykazuje jednak cechy korekty ABC, a rynek wygląda jak mogący wybijać się wyżej — poziomy 1,1590-1,1600 EUR/USD oraz opór na USD/JPY powyżej 154 mogą być postrzegane jako kluczowe strefy kontrolne dla zmęczonych pozycji kupujących. Elementem kluczowym decydującym o dalszych ruchach będzie masa danych, które są przed nami, ale pozostają niepewną kwestią wobec przedłużającego się zamknięcia rządu USA. Para USD/PLN przebiła wprawdzie 3,70 (najwyższy poziom od sierpnia), ale bez fundamentalnego wsparcia (obniżki stóp w Polsce nie są wcale negatywem dla złotego, gdy porównać je z perspektywą dalszych cięć Fedu, gdy polityka ceł grozi gospodarczym spowolnieniem). Potencjalne odrzucenie przez Sąd Najwyższy celnych planów Trumpa dodatkowo oddala scenariusz "silnego dolara na zawsze".
Perspektywa USD/PLN w najbliższych tygodniach zależy zatem mniej od ścieżki RPP, a bardziej od tego, czy korekta dolara osiągnie równowagę. Główne czynniki ryzyka — deficyt budżetowy, alokacje z KPO, wpływ ETS2 — będą monitorowane w przyszłości, ale nie są one katalizatorami dzisiejszych ruchów. EUR/PLN pozostaje stabilny nieco poniżej 4,25.
Mateusz Czyżkowski
Analityk Rynków Finansowych XTB
Podsumowanie Dnia - Rząd pozostaje zamknięty, indeksy spadają, krypto odrabia straty
Głębokie spadki w USA na koniec tygodnia!🚨
Komentarz Giełdowy: Przełomowy tydzień na rynkach
US OPEN: Rynki przedłużają spadki na koniec tygodnia
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.