Droższe chipy, droższe urządzenia. TSMC zmienia reguły gry

- TSMC ogłasza podwyżki cen najbardziej zaawansowanych procesorów, które wejdą w życie w 2026 roku, obejmując chipy dla Apple, Samsunga i innych producentów Androida.
- Wyższe koszty produkcji mogą skutkować wyższymi cenami flagowych smartfonów i komputerów lub obniżeniem marż producentów sprzętu.
- Dla TSMC podwyżki oznaczają wzrost przychodów i możliwość poprawy marżowości dzięki dominującej pozycji na rynku zaawansowanych układów.
- TSMC ogłasza podwyżki cen najbardziej zaawansowanych procesorów, które wejdą w życie w 2026 roku, obejmując chipy dla Apple, Samsunga i innych producentów Androida.
- Wyższe koszty produkcji mogą skutkować wyższymi cenami flagowych smartfonów i komputerów lub obniżeniem marż producentów sprzętu.
- Dla TSMC podwyżki oznaczają wzrost przychodów i możliwość poprawy marżowości dzięki dominującej pozycji na rynku zaawansowanych układów.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), największy na świecie producent chipów na zlecenie, ogłosił podwyżki cen swoich najbardziej zaawansowanych procesorów o 8 do 10 procent, które mają obowiązywać od 2026 roku. Zmiany obejmą chipy stosowane w flagowych smartfonach, komputerach o wysokiej wydajności oraz w systemach sztucznej inteligencji, w tym procesory Apple i układy kluczowych producentów Androida.
Największy wzrost kosztów dotyczy nowego procesu produkcyjnego 2 nanometrów, który zasili urządzenia kolejnej generacji. Wyższe koszty wynikają z ogromnych inwestycji TSMC w fabryki i zaawansowany sprzęt potrzebny do wytwarzania tych układów. Producenci smartfonów i komputerów będą musieli zdecydować, czy przyjąć wyższe koszty w swoich marżach, czy przerzucić je na klientów, co może wpłynąć na ceny nowych urządzeń.
Apple planuje stosowanie procesorów 2 nanometrów tylko w wybranych modelach iPhone’a 18, co pokazuje, że koszty mogą ograniczać dostępność najnowszych technologii w całej gamie produktów. Podobne wyzwania stoją przed Samsungiem, Qualcommem i MediaTekiem, co może skutkować wyższymi cenami flagowych smartfonów z Androidem w 2026 roku.
Podwyżki cen TSMC mają również znaczenie finansowe dla samej spółki. Wyższe ceny chipów przekładają się na wzrost przychodów ze sprzedaży, a dzięki dominującej pozycji rynkowej firma ma możliwość utrzymania lub poprawy marżowości pomimo rosnących kosztów produkcji. Klienci TSMC będą musieli zdecydować, czy przenieść wyższe koszty na konsumentów, czy ograniczyć własne marże, co może wpłynąć na ceny końcowe urządzeń lub rentowność producentów sprzętu. W dłuższej perspektywie polityka cenowa TSMC odzwierciedla zmiany w branży – wyższe koszty produkcji zaawansowanych układów stają się nową normą, a firma może korzystać z rosnącego popytu na technologie AI i wysokowydajne chipy, umacniając swoją pozycję finansową i rynkową.
Źródło: xStation5
Podsumowanie Dnia - Rząd pozostaje zamknięty, indeksy spadają, krypto odrabia straty
Głębokie spadki w USA na koniec tygodnia!🚨
Komentarz Giełdowy: Przełomowy tydzień na rynkach
US OPEN: Rynki przedłużają spadki na koniec tygodnia
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.