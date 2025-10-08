Analiza techniczna DE40 (08.10.2025)

Najważniejsze wnioski Niemiecki indeks testuje historyczne maksima

DE40 z szansą na nowy rekord?

Jak wygląda sytaucja techniczna pod kątem metodologii Overbalance?

Notowania niemieckiego indeksu giełdowego DAX40 znajdują się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Patrząc na interwał D1, kurs zdołał po okresie konsolidacji wyjść powyżej średniej kroczącej 100-okresowej, która została zaznaczona niebieską linią. Ponadto przekroczył strefę oporu przy poziomie 23 900 punktów, po czym ruch w górę przyspieszył, przebijając również linię poprowadzoną po ostatnich wierzchołkach. Obecnie notowania utknęły tuż pod strefą oporu w rejonie 24 700 punktów. Poziom ten był testowany już w ostatnich dniach i jest testowany także obecnie. Jeżeli dojdzie do wybicia górą, wówczas ruch wzrostowy może być kontynuowany w kierunku mierzeń zewnętrznych Fibonacciego, wyznaczonych z ostatniej większej korekty – odpowiednio w okolice współczynników 127,2% oraz 161,8%.Z drugiej strony, w przypadku pojawienia się sygnału podażowego, niewykluczony byłby ruch korekcyjny w kierunku wcześniej pokonanej linii poprowadzonej po ostatnich wierzchołkach (oznaczonej kolorem pomarańczowym). Nie jest to jednak scenariusz bazowy, biorąc pod uwagę dominujący, długoterminowy trend wzrostowy. DE40 – interwał D1 | Źródło: xStation 5 Na niższym interwale czasowym H1 kurs od połowy września pozostaje w wyraźnej tendencji wzrostowej. Ostatnie trzy lokalne korekty miały identyczny zasięg, co zostało zaznaczone pomarańczowymi prostokątami. Dolne ograniczenie ostatniego prostokąta zostało przetestowane dwukrotnie – mimo chwilowej konsolidacji, cena zdołała, zgodnie z oczekiwaniami z porannego webinarium, wybić się górą z formacji trójkąta i ustanowić nowy lokalny szczyt, co potwierdza utrzymujący się sentyment wzrostowy.Wydaje się, że dopiero trwały spadek poniżej poziomu 24 450 punktów mógłby zmienić układ sił na wykresie. DE40 – interwał H1 | Źródło: xStation 5

