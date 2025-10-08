PILNE: RPP tnie stopy procentowe! Złoty słabszy po decyzji

RPP tnie stopy o 25 pb, w efekcie stopa referencyjna została ustalona na poziomie 4,50%, a pozostałe stopy wynoszą: lombardowa – 5,00%, depozytowa – 4,00%, redyskontowa weksli – 4,55%, a dyskontowa – 4,60%. To kolejna redukcja stóp w bieżącym roku, a ich obecne poziomy są najniższe od maja 2022 roku. Oczekiwania wskazywały na utrzymanie stóp procentowych, choć konsensus nie był jednogłośny.

Decyzja ta była zaskoczeniem dla wielu analityków, którzy przewidywali brak zmian w polityce stóp. Niemniej jednak rynki finansowe uwzględniały możliwość takiego ruchu i częściowo go zdyskontowały. Rada uzasadniła obniżkę przekonaniem, że poziom stóp procentowych wciąż jest zbyt wysoki w odniesieniu do aktualnego tempa inflacji i ogólnej sytuacji gospodarczej. Inflacja za wrzesień wyniosła 2,9%, czyli nieco powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5%, ale nadal mieści się w dopuszczalnym przedziale odchyleń.

Dla osób spłacających kredyty, szczególnie te o zmiennym oprocentowaniu taka decyzja przyniesie wymierne korzyści w postaci niższych rat. Z kolei dla oszczędzających może oznaczać spadek zysków z lokat czy obligacji. Mimo ostatnich obniżek, realne stopy procentowe wciąż pozostają dodatnie, co oznacza, że nadal przewyższają inflację.

EURPLN rośnie wyraźnie po zaskoczeniu ze strony RPP, choć i tak para pozostaje mało zmienna w ostatnich tygodniach. Poniżej wykres 30 minutowy oraz dzienny.