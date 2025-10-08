PILNE: RPP tnie stopy procentowe! Złoty słabszy po decyzji

- RPP zaskakuje i tnie stopy procentowe
- Konsensus wskazywał na utrzymanie stóp na poziomie 4,75%
- To już 4 obniżka stóp procentowych w tym roku
- RPP zaskakuje i tnie stopy procentowe
- Konsensus wskazywał na utrzymanie stóp na poziomie 4,75%
- To już 4 obniżka stóp procentowych w tym roku
RPP tnie stopy o 25 pb, w efekcie stopa referencyjna została ustalona na poziomie 4,50%, a pozostałe stopy wynoszą: lombardowa – 5,00%, depozytowa – 4,00%, redyskontowa weksli – 4,55%, a dyskontowa – 4,60%. To kolejna redukcja stóp w bieżącym roku, a ich obecne poziomy są najniższe od maja 2022 roku. Oczekiwania wskazywały na utrzymanie stóp procentowych, choć konsensus nie był jednogłośny.
Decyzja ta była zaskoczeniem dla wielu analityków, którzy przewidywali brak zmian w polityce stóp. Niemniej jednak rynki finansowe uwzględniały możliwość takiego ruchu i częściowo go zdyskontowały. Rada uzasadniła obniżkę przekonaniem, że poziom stóp procentowych wciąż jest zbyt wysoki w odniesieniu do aktualnego tempa inflacji i ogólnej sytuacji gospodarczej. Inflacja za wrzesień wyniosła 2,9%, czyli nieco powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5%, ale nadal mieści się w dopuszczalnym przedziale odchyleń.
Dla osób spłacających kredyty, szczególnie te o zmiennym oprocentowaniu taka decyzja przyniesie wymierne korzyści w postaci niższych rat. Z kolei dla oszczędzających może oznaczać spadek zysków z lokat czy obligacji. Mimo ostatnich obniżek, realne stopy procentowe wciąż pozostają dodatnie, co oznacza, że nadal przewyższają inflację.
EURPLN rośnie wyraźnie po zaskoczeniu ze strony RPP, choć i tak para pozostaje mało zmienna w ostatnich tygodniach. Poniżej wykres 30 minutowy oraz dzienny.
EBC nie szykuje się na zmiany. EURUSD niedowartościowane?
Komentarz Giełdowy: Październikowe decyzje Banków Centralnych
Konferencja RPP po decyzji - Listopadowa projekcja będzie kluczowa
Chiński gambit: surowce jako broń w wojnie technologicznej
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.