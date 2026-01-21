Analiza techniczna: DE40 pogłębia spadki, wyprzedaż na niemieckim rynku akcji 🚨

Kontrakty terminowe na niemiecki indeks DAX (DE40) pogłębiają dziś spadki i cofają się w okolice 24500 punktów, gdzie spotkać możemy pierwsze, istotne reakcje cenowe (lokalne szczyty z 12 listopada i 12 grudnia 2025 roku). To sugerowałoby, że to w pobliżu 24300 punktów indeks może odzyskać wsparcie i znaleźć siłę do potencjalnego odreagowania. Z drugiej strony jednak, jeśli spadki na giełdzie amerykańskiej miałyby się pogłębić, korekta 1:1 sugeruje, że możliwy jest test okolic 24000 punktów i 'dotknięcie' okolic lokalnego dołka z połowy grudnia. Źródło: xStation5 Patrząc bardziej w tył, widzimy, że spadki kontraktu poniżej EMA50 na interwale dziennym niemal zawsze kończyły się przyspieszeniem trendu spadkowego. Trzy impulsu spadkowe, licząc od maja 2025 roku miały wzajemnie 1:1 podobny, ale nieco mniejszy zasięg, od dwóch ostatnich, większych impulsów korekcyjnych z grudnia i potencjalnie także obecnego - ze stycznia 2026 roku. Jeśli indeks miałby zmierzać do testu siły długoterminowego trendu, spadek mógłby sięnąć nawet okolic 23800 punktów, gdzie przebiega obecnie wykładnicza, 200-sesyjna średnia na interwale dziennym (EMA200, czerwona linia). Z drugiej strony odbicie z obecnych okolic cenowych mogłoby skutkować wznowieniem silnego impulsu wzrostowego z potencjalnym oporem przy 24,800 punktów (dwa lokalne szczyty z lipca i października 2025 roku). Źródło: xStation5

