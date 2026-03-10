Podsumowanie dnia: Rynki ograniczają wzrosty; Iran użyje min w Cieśninie Ormuz🚨❓

- Rynki giełdowe w USA wytracają byczy zryw po tym jak wywiad amerykański podał, że istnieją przesłanki za tym, że Iran rozpoczął proces podkładania min morskich w Cieśninie Ormuz.
- Zapasy tego państwa mają sięgać od 2000 do 6000 sztuk min produkcji lokalnej, rosyjskiej oraz chińskiej. Transportowane mają być małymi łodziami, które mogą przenosić od 2 do 3 sztuk takich min.
- Informacja ta powoduje, że ceny ropy w ciągu ostatnich minut odbiły powyżej 88 dolarów za baryłkę, a indeksy z Wall Street po raz wytraciły część dziennych wzrostów.
- Co jednak ciekawe, jak donosi agnecja Axios Stany Zjednoczone proszą Izrael o wstrzymanie ataków na irańskie obiekty energetyczne, co jest pierwszą tego typu ingerencją Trumpa wobec trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie.
- US100 zyskuje obecnie 0,67%, US500 dodaje 0,55%, a US2000 0,9%.
- US100 po raz 3 w ciągu ostatnich 10 miesięcy broni strefy 200-dniowej EMA, a dzisiejsze impulsy wzrstowe wybijają kontrakt powyżej 100-dniowej EMA. W średnim terminie powoduje to, że trend wzrostowy definioniowany przez te krzywe pozostaje utrzymany.
- Rynek nieruchomości mieszkalnych w USA pozytywnie zaskoczył, rosnąc w drugim miesiącu 2026 mimo oczekiwania niewielkich spadków. Mimo okazjonalnych spadków poniżej 4 milionów popyt na rynku wydaje się stabilny.
- Europejskie rynki zakończyły handel wyraźnie wyżej. Niemiecki DAX zyskał 2,25%, francuski CAC40 2,16%, brytyjski FTSE100 1,59%, a polski WIG20 2,16%.
- Na rynku Forex najbardziej zyskuje dzisiaj dolar australijski. Największe spadki należą natomiast do jena japońskiego oraz franka szwajcarskiego.
- Akcje Novo Nordisk (NVO.US) spadają dziś o ponad 3% po tym, jak amerykańska FDA skierowała do spółki pismo ostrzegawcze dotyczące naruszeń procedur raportowania działań niepożądanych leków, w tym Ozempicu. Według komunikatu, kontrola przeprowadzona przez FDA wykazała, że firma nie zgłaszała części poważnych przypadków – w tym dwóch zgonów i jednego samobójstwa – w wymaganym terminie 15 dni.
- Nvidia rozwija warstwę software wokół AI. Według doniesień Wired spółka pracuje nad open-source’ową platformą agentów AI o nazwie NemoClaw, skierowaną głównie do klientów enterprise. Platforma ma umożliwiać firmom delegowanie agentom AI wykonywania złożonych zadań dla pracowników.
- Na fali odbicia indeksów na Wall Street i potężnego spadku cen ropy, kontrakt na indeks zmienności CBOE VIX (VIX) notuje dziś ponad 2.5% spadki.
- Finalny odczyt japońskiego PKB za IV kwartał 2025 został wyraźnie zrewidowany w górę, wymazując z pamięci inwestorów pesymizm po poprzednim cofnięciu się PKB w reakcji na chaos polityki handlowej USA w 2025 oraz wciąż słabego konsumenta. Wzrost kwartał do kwartału podniesiono z rozczarowujących 0,1% do 0,3% (1,3% wzrost annualizowany).
- Po raz pierwszy od ponad roku odnotowano również wzrost płac realnych (+1,4%), które przełożyły się wzrost konsumpcji wśród Japończyków (+0,3% k/k vs 0,1% prognoza).
- Ropa Brent OIL traci obecnie 1,3%, podczas gdy OIL.WTI traci 4,5%. Spadki nie omijają również gazu NATGAS, którego ceny spadają o ponad 2%.
- Metale szlachetne oraz przemysłowe odzyskują grunt pod nogami. GOLD dodaje w chwili obecnej 0,85%, a SILVER 0,77%. Kontrakt na miedź COPPER zwyżkuje dzisiaj 1,7%.
- Poprawa sentymentów rynkowych przeklada się na również na rynek krypto, gdzie Bitcoin notowany jest w ujęciu intraday 2% wyżej, blisko strefy 70 000 USD.
