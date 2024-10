Analiza techniczna EURGBP (09.09.2024)

Notowania EURGBP znajdują się w lokalnej tendencji spadkowej. Ostatni szczyt został wyznaczony 8 sierpnia, po czym kurs zaczął spadać. Reakcja popytowa pojawiła się dopiero na wysokości wsparcia przy 0.8395, któw wynika z wcześniejszych minimów. Aktualnie możemy obserwować ruchu korekcyjny, który zbliża się do pierwszego ważnego poziomu oporu - 0.8445. Miejsce to wynika z górnego ograniczenia układu 1:1 oraz średniej EMA100. W przypadku odbicia się w tymi miejscu, bazowym scenariuszem będzie ruch w kierunku wsparcia przy 0.8395. W przeciwnym razie, zanegowanie średniej i geometrii może prowadzić do zmiany sentymentu na wzrostowy. W przypadku takiego scenariusza, jako najbliższe opory należy traktować współczynniki wewnętrzne Fibonacciego.

EURGBP interwał H4. Źródło: xStation5