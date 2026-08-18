Apple zyskuje 1,5% pomimo wyprzedaży na Nasdaqu! Idealne zabezpieczenie przed AI Trade?

Akcje Apple (AAPL.US) zyskują około 1,5% pomimo pogłębiających się spadków indeksu Nasdaq 100 (US100: -1,4%). Notowaniom spółki sprzyja właśnie ogłoszone porozumienie w sporze z Komisją Europejską, a także odpływ kapitału z sektorów skoncentrowanych na AI w obliczu rosnącego zadłużenia i obaw inflacyjnych.

Spółka ogłosiła zmiany w warunkach dla deweloperów aplikacji w Apple Store na terenie Unii Europejskiej, aby zakończyć trwający spór antymonopolowy w ramach aktu o rynkach cyfrowych (DMA), po wcześniejszym nałożeniu kary w wysokości 500 mln EUR. Wchodzące w życie 1 października aktualizacje ujednolicają zasady współpracy z deweloperami w ramach jednolitych ram prawnych, dostosowują stawki prowizji oraz wprowadzają zabezpieczenia uniemożliwiające aplikacjom przekierowywanie użytkowników poniżej 13. roku życia poza App Store w celu realizacji płatności zewnętrznych. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła wprowadzone korekty i planuje monitorować ich wdrażanie, co pozwala Apple uniknąć potencjalnych kar za brak zgodności sięgających nawet do 10% rocznego globalnego obrotu.

Analiza techniczna: AAPL.US (D1)

Akcje Apple odrabiają straty po znalezieniu silnego wsparcia w zaznaczonej na żółto strefie popytu w pobliżu poziomu 61,8% zniesienia Fibonacciego (300 USD). Poziom ten okazał się trwały po powyborczej korekcie wywołanej obawami o słabszy popyt w Chinach. Co ważne, cena pozostaje odporna powyżej rosnącej 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA100: 298,53 USD), co utrzymuje nienaruszony główny trend wzrostowy. Obecnie, po wybiciu ponad zniesienie 50,0% (309,11 USD) oraz EMA10 (309,06 USD), kurs zbliża się do bezpośredniego testu 30-dniowej średniej EMA (312,15 USD). Czyste wybicie powyżej tej dynamicznej przeszkody może otworzyć drogę w kierunku 317,46 USD (38,2% Fibo).

Źródło: xStation5

Czy Apple pozostaje skutecznym zabezpieczeniem przed zmiennością AI Trade?

Dzisiejsze wzrosty notowań Apple podkreślają również rosnącą rolę spółki jako instrumentu zabezpieczającego przed szerszym trendem AI. Kurs rośnie w momencie, gdy liderzy sektora półprzewodników i pamięci mierzą się z ponowną presją sprzedażową (Nvidia: -2,3%, ASML: -4,6%, SK Hynix: -8,3%, SanDisk: -8,6%), w miarę jak rosnące rentowności obligacji redukują premie za ryzyko w sektorze technologicznym.

Schemat stał się pierwszy raz widoczny podczas wyprzedaży spółek z segmentu AI przed ostatnią decyzją ws. stóp procentowych w USA. Apple, zamiast angażować potężne nakłady kapitałowe (capex) we własną infrastrukturę obliczeniową, postawiło na partnerstwa strategiczne, co doprowadziło do spadku korelacji z sektorem półprzewodników, aż do dywergencji.

Pozycjonowanie nie jest jednak bez kompromisów. Gwałtowny popyt napędzany rozwojem AI wywindował koszty kluczowych podzespołów (w szczególności chipów pamięci), zagrażając marżom na sprzęcie przed premierami kluczowych urządzeń (m.in. iPhone’y na jesieni). Ponadto, przy wycenie na poziomie 32-krotności przyszłych zysków i hamującym tempie wzrostu przychodów, Apple znajduje się pod zwiększoną presją, co przełożyło się na serię obniżek rekomendacji kluczowych instytucji.

Niemniej byki argumentują, że nienaganny bilans spółki, agresywny skup akcji własnych oraz odłączenie od cyklu na rynku półprzewodników czynią z Apple atrakcyjną bezpieczną przystań za każdym razem, gdy entuzjazm wokół agresywnych wydatków na infrastrukturę AI słabnie.

Stopy zwrotu akcji Apple oraz kontraktów futures na Nasdaq 100 od początku roku (YTD). W lipcu obie linie wyraźnie się rozeszły, ukazując potencjał Apple jako zabezpieczenia przed realizacją zysków na fali AI. Źródło: XTB Research