Apple zyskuje 1% po ogłoszeniu planów inwestycji o wartości 500 mld USD w USA

Apple Inc. (AAPL.US) ogłosił w dniu dzisiejszym ambitny plan inwestycyjny w wysokości 500 miliardów USD zlokalizowany całkowicie na terenie USA. Nie jest tajemnicą, że plan Apple został specjalnie opracowany pod protekcjonistyczną politykę nowej administracji USA.

Jeszcze dosadniej widać to po horyzoncie czasowym inwestycji, który został określony na kolejne 4 lata, czyli zgodnie z kadencją obecnej władzy Donalda Trumpa. Jest to największe dotychczasowe zobowiązanie Apple do inwestycji na terenie USA. Chociaż ten ruch jest zgodny ze strategią Apple dotyczącą rozwoju w sektorze AI oraz chipów, można podważać wykonalność finansową oraz rentowności tej decyzji.

Najważniejsze informacje:

🔹Produkcja i infrastruktura: Apple zbuduje nowy zakład serwerowy w Houston w Teksasie, dedykowany infrastrukturze Apple Intelligence, i rozbuduje centra danych w Karolinie Północnej, Iowa, Oregonie, Arizonie i Nevadzie.

🔹Nowe miejsca pracy: inwestycja ma stworzyć zapotrzebowanie na dodatkowe 20 000 nowych miejsc pracy w USA, co stanowi 12% wzrost siły roboczej Apple w ciągu pięciu lat.

🔹Rozszerzenie funduszu Advanced Manufacturing: Apple podwoi swój amerykański fundusz Advanced Manufacturing z 5 miliardów dolarów do 10 miliardów dolarów, wspierając krajową produkcję chipów w zakładzie TSMC w Arizonie.

🔹Inwestycje w AI i badania i rozwój: Znaczna część inwestycji będzie koncentrowała się na AI, technologiach krzemowych układów scalonych oraz centrach badawczych w wielu stanach, ze szczególnym uwzględnieniem uczenia maszynowego i rozwoju oprogramowania.

🔹Nowa Akademia Produkcji: Zakład w Detroit zapewni szkolenia w zakresie produkcji opartej na AI, co jeszcze bardziej wzmocni obecność przemysłową Apple w USA.

Pomimo ambitnych celów inwestycyjnych, wykonalność tego planu może być podważalna. Do tej pory poznaliśmy zaledwie zakładane obszary inwestycji, brakuje jednak szczegółów dotyczących finansowania oraz rentowności inwestycji. Na obecną chwilę ogłoszenie Apple wydaje się być bardziej marketingowo skierowane do obecnej administracji Trumpa, aniżeli podyktowane faktycznymi potrzebami inwestycji w USA.

Za tym przemawiają również liczby. Baza dostawców Apple pozostaje głównie za granicą, a tylko 10% jej łańcucha dostaw znajduje się w Stanach Zjednoczonych, co sprawia, że ​​zmiana na dużą skalę w kraju jest mało prawdopodobna. Dodatkowo kwota rzędu 500 miliardów USD wydaje się być ogromna w porównaniu z całkowitymi inwestycjami Apple w wysokości zaledwie 49 miliardów dolarów w ciągu ostatnich trzech lat.

Pierwsza reakcja rynku na inwestycje w USA jest mieszana, a akcje Apple (AAPL.US) zyskują 1,00%. Jednak przy tracącym dzisiaj sektorze technologicznym, subtelne wzrosty na Apple już nie wyglądają tak źle.

Źródło: xStation 5