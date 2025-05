Podsumowanie dnia: Wall Street utrzymuje wzrosty 🗽Akcje Nvidia wzrosły 11% w tym tygodniu

Rozmowy w Stambule nie przynios艂y zadowalaj膮cych rezultat贸w mi臋dzy Rosj膮, a Ukrain膮 - poza wymian膮 je艅c贸w wojennych. Wed艂ug Ukrainy Rosja wysun臋艂a nierealne 偶膮dania, wykraczaj膮ce znacznie poza to, co do tej pory komunikowa艂 Kreml. Mimo to nie obserwujemy wzrostu popytu na 鈥榖ezpieczne przystanie鈥