Arista Networks traci po publikacji wyników za 4Q 📊

Arista Netwroks (ANET.US) zaraportowa艂a wyniki wy偶sze od oczekiwa艅, raportuj膮c najlepsz膮 dynamik臋 przychod贸w od 5 kwarta艂贸w. Dodatkowo sp贸艂ka podnios艂a lekko prognozy na 2025 r. Mimo to w pierwszej reakcji na wyniki widzimy lekkie spadki w notowaniach przed otwarciem. Obaw臋 inwestor贸w wzbudzi艂a mocna koncentracja wynik贸w sp贸艂ki na przychodach generowanych przez Big Techy.聽

Notowania przed otwarciem rynku zatrzyma艂y si臋 na kluczowym poziomie wsparcia wyznaczanym przez dolne ograniczenie trendu wzrostowego trwaj膮cego od po艂owy 2024 r. 殴r贸d艂o: xStation

Sp贸艂ka przebi艂a oczekiwania rynkowe we wszystkich kluczowych warto艣ciach. Na poziomie przychod贸w zaraportowa艂a 1,93 mld $, co oznacza wzrost w uj臋ciu r/r w wysoko艣ci 25%. Dynamiczny wzrost przychod贸w sp贸艂ki rozpocz膮艂 si臋 w 2022 r., co w drugiej po艂owie 2023 r. przyczyni艂o si臋 do wyhamowywania dynamiki przychod贸w ze wzgl臋du na efekt wysokiej bazy. Tym samym odczyt z 4Q24 jest najwy偶sz膮 dynamik膮 przychod贸w od 3Q23, a sprzeda偶 sp贸艂ki osi膮gn臋艂a kolejny rekordowy poziom.聽

Jednocze艣nie koszty przychod贸w wzros艂y w szybszym tempie od przychod贸w, powoduj膮c spadek mar偶y operacyjnej o 1,3 p.p. w stosunku do 4Q23. Mimo to mar偶a na poziomie 47% pozostaje o 2 p.p. powy偶ej oczekiwa艅.聽

Na 2025 r. sp贸艂ka powt贸rzy艂a swoje wcze艣niejsze prognozy, spodziewaj膮c si臋 osi膮gni臋cie 17% wzrostu przychod贸w r/r, co oznacza艂oby poziom 8,2 mld $. Prognoza w tym przypadku wydaje si臋 nieco konserwatywna i rzuci艂a nieco cienia na wydatki Big Tech贸w (w szczeg贸lno艣ci Microsoftu oraz Meta) na rozw贸j generatywnej sztucznej inteligencji. Ze wzgl臋du na coraz mocniejsz膮 koncentracj臋 przychod贸w sp贸艂ki w tym segmencie inwestorzy obawiaj膮 si臋 spowolnienia wydatk贸w kluczowych graczy, co mog艂oby doprowadzi膰 do zagro偶enia utrzymania wysokich dynamik wynik贸w Aristy.聽

WYNIKI 4Q24