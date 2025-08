PULS GPW: Polenergia rozczarowuje wstępnymi wynikami, LPP rozwija działalność w Uzbekistanie

Spokojna sesja na polskiej giełdzie

Minister Finansów i Gospodarki zapowiada wprowadzenie Osobistego Konta Inwestycyjnego

Rozczarowujące wstępne wyniki finansowe Polenergii

LPP otwiera sieć Sinsey w Uzbekistanie

Energa szacuje ponad 11% spadek zysku netto w 2Q

Na dzisiejszej sesji widzimy spokojne nastroje na polskim rynku. Indeksy poruszają się bez wyraźnego kierunku. WIG20 traci ok. 0,2%, szeroki indeks pozostaje na poziomach bliskich wczorajszej ceny zamknięcia, a na tle polskiego rynku najlepiej wyróżniają się średnie spółki, których indeks mWIG40 zyskuje dziś ok. 0,4%.

W indeksie blue chipów widzimy najmocniejsze ruchy na notowaniach Dino, które zyskuje ponad 1%. Słaby sentyment widać za to na akcjach CCC, które tracą prawie 3% oraz Santander Polska, który spada pona 2%.

Na dzisiejszej konferencji Andrzej Domański, Minister Finansów i Gospodarki, zaprezentował nową propozycję rządu mającą zachęcić obywateli do inwestowania. Wbrew oczekiwaniom nie jest to planowana zmiana podatku Belki, a wprowadzenie nowego konta inwestycyjnego - Osobistego Konta Inwestycyjnego (OKI). W ramach nowego konta środki będą zwolnione z podatku Belki, a zamiast tego zastosowany będzie specjalny podatek od wartości aktywów. Środki portfela powyżej 100 tys. zł będą objęte podatkiem wynoszącym ok. 0,8% (podatek wyliczany będzie jako iloczyn stopy wolnej od ryzyka i stawki podatku Belki). Oznacza to, że inwestorzy będą płacić podatek bez względu na generowane zyski. W szczególności rozwiązanie to będzie korzystne dla kont generujących wyższe stopy zwrotu, gdyż wtedy korzyści podatkowe będą najbardziej widoczne. Jednocześnie rozwiązanie będzie zachęcało do lokowania swoich środków, gdyż trzymanie samej gotówki będzie generowało stratę w postaci płaconego podatku.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) oscylują w graniach 2870 pkt. Patrząc na ostatnie zachowania kontraktów na warszawski indeks, dalsza konsolidacja w obszarze 2850-2900 pkt jest bardzo możliwa. Dodatkowo scenariusz ten wspiera brak dobrych danych płynących z polskiej gospodarki, co nie sprzyja perspektywie większego wybicia. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: