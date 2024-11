Arista Networks traci po słabszych prognozach na 2025 r. 📉

Akcje Arista Networks (ANET.US) spadaj膮 o ponad 7%, mimo lepszych wynik贸w za 3 kwarta艂 od oczekiwa艅. Spadek wynika przede wszystkim z obni偶onej w stosunku do oczekiwa艅 rynku prognozy przychod贸w na 2025 rok.

Sp贸艂ka przebi艂a szacunki rynkowe na poziomie wi臋kszo艣ci istotnych danych finansowych. W przypadku przychod贸w uda艂o jej si臋 zanotowa膰 wzrost o 20% r/r do 1,81 mld $ (wobec prognoz 1,75 mld $), z czego kluczowy segment przychod贸w z produkt贸w wzr贸s艂 do 1,52 mld $. Sp贸艂ka jednocze艣nie utrzyma艂a dyscyplin臋 kosztow膮, co pozwoli艂o jej na zwi臋kszenie mar偶y operacyjnej do 49,1% (wobec 44,6% prognozowanej). Co wi臋cej, firma poinformowa艂a o pozyskaniu pi膮tego du偶ego klienta z segmentu AI, kt贸rego uj臋cie w wynikach nast膮pi w 2025 roku.

Mimo du偶o lepszych od oczekiwa艅 wynik贸w za 3Q, ostro偶ne prognozy na 2025 r. spowodowa艂y rezerw臋 inwestor贸w i mocniejsze przeceny na kursie akcji. CEO Jayshree Ullal wskaza艂a, 偶e Arista spodziewa si臋 osi膮gn膮膰 8 miliard贸w dolar贸w przychod贸w w 2025 roku, co jest poni偶ej konsensusu na poziomie 8,12 miliarda dolar贸w. Dodatkowo, sp贸艂ka przewiduje gorsz膮 od oczekiwa艅 mar偶臋 operacyjn膮 za 4 kwarta艂, co mo偶e by膰 spowodowane op贸藕nionym uwzgl臋dnieniem koszt贸w operacyjnych.

Mimo ni偶szych prognoz na 2025 r. warto zauwa偶y膰, 偶e Arista Networks ma tendencj臋 do przebijania oczekiwa艅, a bardziej konserwatywne prognozy na 2025 r. pozostawiaj膮 jej wi臋cej przestrzeni do ewentualnych korekt prognoz w g贸r臋 wraz z nap艂ywem nowych klient贸w i zam贸wie艅. Taki scenariusz wspiera艂y komentarze ze sp贸艂ki, kt贸re wskazuj膮 na rozwoju sieci AI, a g艂贸wne projekty z klientami, takimi jak Microsoft i Meta, mog膮 nap臋dza膰 dalszy wzrost wynik贸w sp贸艂ki.

WYNIKI ZA 3Q24聽

Przychody 1,81 mld USD, +20% r/r, szacunki 1,75 mld USD Przychody z produkt贸w 1,52 mld USD, +19% r/r, szacunkowo 1,48 mld USD Przychody z us艂ug 287,1 mln USD, +28% r/r, szacunkowo 269,7 mln USD

Koszty pozyskania przychod贸w 649,2 mln USD, +14% r/r, szacunkowo 634,7 mln USD Koszty uzyskania przychod贸w w segmencie produkt贸w: 593,3 mln USD, +13% r/r, szacunkowo 582,6 mln USD Koszty uzyskania przychod贸w w segmencie us艂ug: 55,9 mln USD, +26% r/r, szacunkowo 53,8 mln USD

Skorygowana mar偶a operacyjna 49,1% vs. 46,1% r/r, szacunki 44,6%

Skorygowana mar偶a brutto 64,6% vs. 63,1% r/r

Skorygowany zysk na akcj臋 2,40 USD vs. 1,83 USD r/r, szacunki 2,08 USD

SZACUNKI NA 2025 R.

Przychody: wzrost o 15-17%, szacunki: 18%聽

Wykres Arista Networks (D1)

Notowania sp贸艂ki pozostaj膮 od pocz膮tku 2023 r. w silnym trendzie wzrostowym, kt贸rego dolne ograniczenie zosta艂o przebite przez notowania jedynie raz w ci膮gu tego czasu. Dzisiejsza mocna przecena z perspektywy notowa艅 nie tworzy jednak mocnego sygna艂u zmiany nastawienia, a jedynie sprowadza cen臋 akcji do poziomu sprzed rajdu spowodowanego wynikiem wybor贸w. Inwestorzy powinni zwr贸ci膰 uwag臋 na poziom 383 $ stanowi膮cy pierwszy mocniejszy op贸r przed 373 $, kt贸ry wyznaczony jest przez lokalny szczyt z czerwca.

殴r贸d艂o: xStation