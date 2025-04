Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (24.04.2025)

Tydzień dobiega końca pod znakiem deeskalacji wojny handlowej. Choć nadzieje na porozumienie między USA a Chinami okazały się przedwczesne, na amerykańskim rynku akcji obserwujemy znaczące wzrosty, a główne indeksy na Wall Street osiągnęły najwyższy poziom od 3 kwietnia, niemal w pełni odrabiając straty związane z zapowiedzią ceł.

W przyszłym tygodniu czeka nas kilka ważnych wydarzeń takich jak piątkowa publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy, poniedziałkowe wybory w Kanadzie czy czwartkowa decyzja monetarna Banku Japonii. Warto również pamiętać, że 1 maja, choć jest dniem wolnym od pracy w wielu krajach, nie wpłynie na sesję w Stanach Zjednoczonych. Z tego względu, w przyszłym tygodniu warto zwrócić uwagę na USDCAD, JP225 oraz GOLD.

USDCAD

Zawirowania związane z wojną handlową doprowadziły do przedterminowych wyborów w Kanadzie, które odbędą się 28 kwietnia. Mark Carney na czele Partii Liberalnej odzyskał zaufanie społeczeństwa, a ostatnie sondaże dają mu szansę na samodzielne rządy. Z kolei Partia Konserwatywna, która również ma szanse na wygraną, obiecuje cięcia podatków i natychmiastowe negocjacje porozumienia handlowego USMCA. Choć oczekuje się zwycięstwa Liberałów, co raczej nie wpłynie na zmienność CAD, to w przypadku wygranej Konserwatystów, może dojść do dalszego umocnienia kanadyjskiej waluty. USDCAD aktualnie notowany jest na najniższych poziomach od listopada.

JP225

W styczniu Bank Japonii podniósł stopy procentowe do 0,5%, czyli najwyższego poziomu od 17 lat. Choć początkowo zapowiadano dalsze zacieśnianie polityki monetarnej, sytuacja uległa zmianie. Inflacja w Japonii spadła, a wojna handlowa umocniła jena, który traktowany jest jako bezpieczna przystań rynku walutowego. Mocniejszy jen i spadki na Wall Street negatywnie wpłynęły na japoński rynek akcji. Jednak w obliczu braku chęci do dalszych podwyżek oraz możliwej umowy handlowej między USA a Japonią, szanse na odbicie na wykresie JP225 wyraźnie się zwiększyły. Decyzja BoJ zostanie ogłoszona w czwartek na początku sesji azjatyckiej.

GOLD

Złoto okazało się największym beneficjentem wojny handlowej, zyskując na wartości również ze względu na spadek zaufania do dolara. Jednak po pojawieniu się nadziei na deeskalację, cena kruszcu spadła z poziomu 3500 do 3280 dolarów za uncję. Mimo że wojna handlowa i niepewność pozostają kluczowymi zmiennymi dla złota, w przyszłym tygodniu duże znaczenie będą miały dane z USA. Najważniejsze będą dane z rynku pracy, które zostaną opublikowane w piątek. Ostatni raport pokazał solidny wzrost zatrudnienia, ale raport za kwiecień może nie być już tak pozytywny, co mogłoby wspierać kupujących. Jeśli jednak dane okażą się silne i dolar się umocni, możemy być świadkami kontynuacji korekty na złocie.