Podsumowanie dnia: Wall Street łapie zadyszkę po komentarzach Trumpa🗽Bitcoin testuje 2-miesięczne szczyty

Sentyment konsumentów wg Uniwersytetu w Michigan spada czwarty miesi膮c z rz臋du do 52,2, za艣 oczekiwania do 47,3. 5-letnie oczekiwania inflacyjne zatrzyma艂y si臋 na poziomie 4,4%. Jednoroczne oczekiwania inflacyjne spad艂y z 6.8% do 6.5% - wci膮偶 jednak pozostaj膮 bardzo wysokie