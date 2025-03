Bawełna spada o 3,5% do najniższego poziomu od 4 lat w wyniku chińskich ceł odwetowych 📉

Kontrakty terminowe na bawełnę spadły dziś do najniższego poziomu od sierpnia 2020 r. po tym, jak Chiny, największy na świecie nabywca włókna, nałożyły nowe 15% cła odwetowe na amerykańską bawełnę i inne amerykańskie produkty rolne. Ruch ten jest bezpośrednią odpowiedzią na decyzję prezydenta Donalda Trumpa o podniesieniu ceł na chiński import do 20%, co zaostrzyło napięcia w trwającym sporze handlowym.

We wtorek kontrakty na bawełnę w Nowym Jorku spadły o 3,7%, osiągając 63,12 centów za funt, ponieważ handlowcy zareagowali na obawy dotyczące spadku popytu ze strony Chin. Według danych Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) Chiny pozostają kluczowym rynkiem dla amerykańskiej bawełny, odpowiadając za 1,5 miliarda dolarów eksportu w zeszłym roku.

Inne towary rolne objęte chińskimi środkami odwetowymi również odnotowały gwałtowne spadki, co zwiększyło niepewność na rynku. Tymczasem bitwa handlowa wykracza poza Chiny — weszły w życie również 25% cła Trumpa na wybrane produkty importowane z Meksyku i Kanady. Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum ogłosiła, że ​​Meksyk przygotowuje środki zaradcze, które mogą dodatkowo wpłynąć na eksport produktów rolnych ze Stanów Zjednoczonych, w tym bawełny. Dane USDA pokazują, że Stany Zjednoczone wyeksportowały w zeszłym roku do Meksyku bawełnę o wartości 245 milionów dolarów.

