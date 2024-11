📉 Bitcoin cofa się poniżej 96 tys. dolarów

馃獧 Inwestorzy realizuj膮 zyski przed oporem 100 tys. dolar贸w, podczas gdy MicroStategy zwi臋ksza swoje aktywa

Bitcoin cofn膮艂 si臋 o 1,75% do poziomu 96 000 USD, gdy inwestorzy przeszli do realizacji zysk贸w tu偶 przed psychologiczn膮 barier膮 100 000 dolar贸w. Mimo to zainteresowanie instytucjonalne pozostaje silne, a MicroStrategy dokona艂o kolejnego du偶ego zakupu g艂贸wnej kryptowaluty. Korekta wywo艂a艂a jedn膮 z najwi臋kszych likwidacji na rynku kryptowalut w ci膮gu ostatnich sze艣ciu miesi臋cy, nawet gdy potencjalny kandydat na Sekretarza Skarbu USA sygnalizuje przyjazne podej艣cie do kryptowalut.

Najwa偶niejsze informacje:

Bitcoin wycofa艂 si臋 po niemal osi膮gni臋ciu poziomu 100 000 USD, chwilowo spadaj膮c do 95 700 USD.

MicroStrategy zakupi艂o 55 000 BTC za 5,4 miliarda USD, przy 艣redniej cenie 97 862 USD za jednego bitcoina.

W ci膮gu 24 godzin zlikwidowano pozycje kryptowalutowe o warto艣ci ponad 500 milion贸w USD, z czego pozycje d艂ugie stanowi艂y 379 milion贸w USD.

Przep艂ywy w funduszach ETF pozostaj膮 pozytywne, odnotowuj膮c 484,6 miliona USD netto, z dominacj膮 produkt贸w BlackRock i Fidelity.

Kandydat Donalda Trumpa na stanowisko Sekretarza Skarbu, Scott Bessent, postrzegany jest jako zwolennik kryptowalut, co mo偶e wspiera膰 agend臋 鈥瀔rypto-kapita艂u鈥.

Pomimo korekty, sentyment wobec Bitcoina pozostaje silny, co potwierdza znacz膮ce zwi臋kszenie udzia艂贸w MicroStrategy. Firma posiada obecnie oko艂o 386 700 BTC, zakupionych po 艣redniej cenie 56 761 USD za sztuk臋, co czyni j膮 jednym z najwi臋kszych korporacyjnych posiadaczy kryptowalut na 艣wiecie. Najnowszy zakup, sfinansowany poprzez emisj臋 obligacji zamiennych oraz sprzeda偶 akcji, pokazuje ci膮g艂y apetyt instytucji na kryptowaluty, nawet przy wysokich poziomach cenowych.

D艂ugoterminowy optymizm rynku wzmacnia potencjalny wyb贸r Scotta Bessenta, nominata Donalda Trumpa na stanowisko Sekretarza Skarbu. Postrzegany jako przyjazny kryptowalutom, Bessent m贸g艂by wspiera膰 realizacj臋 deklarowanego przez Trumpa celu uczynienia z Ameryki 鈥瀔ryptowalutowej stolicy 艣wiata鈥.

聽

Patrz膮c na przep艂ywy w funduszach ETF, popyt instytucjonalny pozostaje silny, a produkty takie jak iShares Bitcoin Trust od BlackRock oraz Wise Origin Bitcoin Trust od Fidelity nadal przyci膮gaj膮 znaczny kapita艂. Najnowsze dane pokazuj膮 wp艂ywy netto w wysoko艣ci 484,6 miliona USD we wszystkich produktach ETF opartych na Bitcoinie, co wskazuje na solidne zainteresowanie instytucjonalne pomimo zmienno艣ci cen.

Obecnie uwaga rynku skupia si臋 na tym, czy Bitcoin utrzyma wsparcie powy偶ej poziomu 95 000 USD i podejmie kolejn膮 pr贸b臋 przebicia bariery 100 000 USD. Kluczowe znaczenie dla kierunku cenowego mog膮 mie膰 przep艂ywy w ETFach, dalsze zakupy MicroStrategy oraz potencjalne wsparcie regulacyjne ze strony administracji Bessenta jako Sekretarza Skarbu. Akcje MicroStrategy, kt贸re wzros艂y o ponad 515% od pocz膮tku roku, pomimo niedawnej krytyki ze strony Citron Research, nadal pe艂ni膮 rol臋 proxy dla ekspozycji instytucjonalnej na Bitcoina.

Bitcoin (Interwa艂 D1)

Bitcoin ponownie testuje 7-dniow膮 艣redni膮 krocz膮c膮 EMA. Dla nied藕wiedzi kolejnym celem mo偶e by膰 poziom 23,6% zniesienia Fibonacciego, kt贸ry znajduje si臋 przy 91 875 USD. Byki natomiast nadal celuj膮 w psychologiczny poziom oporu na 100 000 USD.

Wska藕nik RSI cofa si臋 w kierunku 70, stopniowo wychodz膮c ze strefy wykupienia, podczas gdy MACD si臋 zacie艣nia, co mo偶e sugerowa膰 potencjaln膮 nied藕wiedzi膮 dywergencj臋. Te wska藕niki wskazuj膮 na mo偶liw膮 pauz臋 lub odwr贸cenie obecnego impetu wzrostowego. Kluczowe poziomy, takie jak 91 875 USD i 100 000 USD, stanowi膮 kluczowe punkty decyzyjne zar贸wno dla byk贸w, jak i nied藕wiedzi.