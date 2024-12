📈Bitcoin powyżej 100 000 USD

鈿itcoin osi膮ga historyczny kamie艅 milowy cenowy

Bitcoin wzr贸s艂 dzi艣 do 103,5 tys. dolar贸w, osi膮gaj膮c nowy rekord wszechczas贸w i od tego czasu spad艂 nieznacznie do 101 tys. dolar贸w. Zwi膮zany z bran偶膮 blockchain, Paul Atkins b臋dzie nowym przewodnicz膮cym SEC, zast臋puj膮c Garry'ego Genslera, kt贸ry ust膮pi w 2025 roku. Nap艂ywy netto do ameryka艅skich funduszy ETF Bitcoin s膮 nadal bardzo wysokie, wczoraj wynios艂y 501 mln USD. W rzeczywisto艣ci 艣rednia cena zakupu kr贸tkoterminowych posiadaczy Bitcoina wynosi 75 tys. USD, wi臋c adresy te 鈥瀠trzymuj膮鈥 艣rednio prawie 35% w niezrealizowanych zyskach; sygnalizuj膮c, 偶e bez bardzo wysokich nap艂yw贸w na rynek Bitcoina mo偶emy zobaczy膰 kr贸tkoterminow膮 korekt臋. Obecnie jednak kryptowaluty znajduj膮 si臋 w trendzie wzrostowym, a aktywno艣膰 funduszy ETF sygnalizuje bardzo du偶e zainteresowanie inwestor贸w, pomimo rekordowego trendu 鈥瀙rice discovery鈥 dominuj膮cego w ATH.

W grudniu najwi臋kszym nabywc膮 Bitcoina by艂 BlackRock ETF IBIT. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P.

殴r贸d艂o: xStation5

殴r贸d艂o: xStation5