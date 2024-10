Bitcoin powyżej $63,500 rozpędzony słabością dolara i 'gołębim' przesłaniem Fed 💵

Niższe, oczekiwane poziomy stóp procentowych w Fed, niemal zgodne z 'gołębimi' oczekiwaniami rynku, siła Wall Street i słabość dolara, wsparła Bitcoina i sentymenty rynku kryptowalut. Dzień po obniżce stóp Fed napływy netto do funduszy ETF wyniosły prawie 150 mln USD - relatywnie niewiele, patrząc na reakcje rynków. Co ciekawe od ostatniego tygodnia sierpnia prawie w ogóle nie są widoczne napływy do BlackRock (IBIT); napływy do ARK 21 Shars i Fidlieity pojawiają się po tym, jak z funduszy tych wyparowało sporo BTC na przełomie sierpień - wrzesień.

Źródło: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

W tym roku napływy do funduszy ETF na BTC wynoszą łącznie prawie 17,2 mld USD netto wobec 20 mld USD dla 'flagowego' funduszu ETF na S&P 500. To wciąż świetny wynik.

Źródło: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

Wolumen handlowy BTC wyraźnie ostygł w drugiej połowie roku; historycznie jednak jesień była dla Bitcoina - licząc od października zazwyczaj bardzo udana. Niemal na pewno część wzrostowego ruchu cen BTC, który trwa już blisko 2 dni wynika ze zwijania krótkich pozycji na CME, które istotnie wzrosły przed decyzją Fed.

Źródło: Bloomberg Finance L.P , XTB Research

Bitcoin (interwał D1)

Cena BTC wzrosła powyżej trzech kluczowych średnich momentum, a RSI i MACD sugerują możliwą kontynuację wzrostowego trendu. Istotny test siły tego ruchu może pojawić się na poziomie 65 tys. USD, gdzie widzimy 23.6 zniesienie Fibonacciego fali wzrostowej ze stycznia i krótkoterminowa linia trendu.

Źródło: xStation5