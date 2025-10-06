Bitcoin przy historycznych szczytach

Najważniejsze wnioski Bitcoin w trakcie weekendu osiąga nowe historyczne szczyty powyżej 125 tys.

Po niewielkiej korekcie w późniejszej fazie niedzieli, dzisiaj Bitcoin powraca do wzrostów

Wzrosty na Bitcoinie napędzane są płynnością na rynku oraz zwiększeniem aktywności na instrumentach pochodnych

W trakcie weekendu obserwowaliśmy mocne wzrosty na rynku kryptowalut. Bitcoin osiągnął nowe historyczne szczyty powyżej 125 tys., jednak później doszło do cofnięcia i Bitcoin nie zamknął isę na historycznych maksimach. Dzisiaj mamy jednak kontynuację wzrostów, co może prowadzić do najwyższego zamknięcia w historii. Wzrosty motywowane są wzrostem aktywności na rynku instrumentów pochodnych oraz dalszym wzrostem płynności. Globalny wskaźnik monetarny M2 przesunięty o 80 dni do przodu był ważnym wskaźnikiem wyprzedzającym dla Bitcoina, choć w sierpniu doszło do wyraźnej dywergencji. M2 kontynuuje jednak wzrosty, co również wskazuje na to, że Bitcoin ma motywację do domknięcia dywergencji. Bitcoin powraca dzisiaj powyżej 123 tys., choć kluczowym byczym sygnałem byłoby zamknięcie powyżej 125 tys. Kolejny ważny opór to okolice zniesienia 113.0 ostatniej fali spadkowej, przy poziomie 126500.

