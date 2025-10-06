Wykres dnia: OIL.WTI (06.10.2025)

. Ta mniejsza, niż obawiano się, podwyżka złagodziła niepokoje o duży napływ ropy na rynek.

Ropa zyskuje dzisiaj 1,90% do 61,85 USD za baryłkę po tym, jak OPEC+ utrzymał umiarkowane zwiększenie podaży na listopad do 137 tys. baryłek dziennie. Ta mniejsza, niż obawiano się, podwyżka złagodziła niepokoje o duży napływ ropy na rynek. Zarówno ropa brent jak i WTI zyskują. Jednak oba benchmarki pozostają niżej w ujęciu tygodniowym, po wcześniejszych spekulacjach o wyższym wydobyciu OPEC+, które zepchnęły ceny w okolice czteromiesięcznych minimów. Sojusz — kierowany przez Arabię Saudyjską i Rosję — stwierdził, że decyzja odzwierciedla stabilne otoczenie gospodarcze i niskie zapasy, a sytuacja zostanie ponownie oceniona podczas kolejnego spotkania 2 listopada. Analitycy ostrzegają jednak, że odbicie może być krótkotrwałe. Wskazują na osłabienie popytu w IV kwartale — wynikające z przeglądów rafinerii, niższych spadków zapasów produktów w danych z USA oraz ogólnie gorszego sentymentu makroekonomicznego — podczas gdy po stronie podaży utrzymują się czynniki negatywne, takie jak rosnące dostawy z Wenezueli, wznowiony eksport kurdyjski czy niesprzedane ładunki z Bliskiego Wschodu. Według Rystad Energy, dodatkowe 137 tys. baryłek dziennie wciąż zwiększa nadpodaż na rynku, choć pewne wsparcie zapewniają chińskie zakupy do rezerw, czynniki geopolityczne oraz napięcia handlowe.

