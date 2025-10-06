Puls GPW: Nieśmiałe wzrosty na początek tygodnia

Nowy tydzień warszawski parkiet zaczyna od niewielkich plusów. Najważniejszy polski indeks WIG20 rośnie o ponad 0,1% względem poprzedniego tygodnia, podobnie jak mWIG40 który zyskuje blisko 0,5%. Jedynie indeks najmniejszych spółek nie radzi sobie z początkiem tygodnia i w tym momencie traci ponad 0,1%,

W środę odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), podczas którego oczekuje się utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie. Analitycy i ekonomiści przewidują, że RPP zdecyduje się na zachowanie dotychczasowej polityki monetarnej, co oznacza brak podwyżek lub obniżek stóp procentowych. W komunikacie po posiedzeniu najprawdopodobniej zostanie podkreślone, że obecne warunki gospodarcze nie pozwalają na dalsze łagodzenie polityki monetarnej. Decyzja RPP będzie miała istotne znaczenie dla polskiej gospodarki, gdyż wpływa bezpośrednio na koszty kredytów, poziom inflacji oraz ogólną sytuację na rynku finansowym. Utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie może świadczyć o stabilizacji inflacji, ale jednocześnie będzie sygnałem, że bank centralny pozostaje czujny wobec ryzyk ekonomicznych i nie zamierza rezygnować z narzędzi kontroli polityki pieniężnej.

Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że na tę chwilę nie widzi potrzeby wprowadzania zmian do budżetu państwa na 2025 rok. Pomimo pojawiających się wyzwań fiskalnych, takich jak rosnące wydatki czy konieczność finansowania inwestycji, obecna sytuacja budżetowa pozostaje stabilna i nie wymaga nowelizacji przyjętej ustawy budżetowej. Minister podkreślił, że rząd będzie uważnie monitorować realizację budżetu i w razie potrzeby podejmie odpowiednie działania, aby utrzymać finanse publiczne pod kontrolą.

W kontekście budżetu na rok 2026, Sejm na dzień dzisiejszy jeszcze nie uchwalił stosownej ustawy. Projekt budżetu został przyjęty przez Radę Ministrów 28 sierpnia 2025 roku i przewiduje dochody na poziomie 647 miliardów złotych, wydatki wynoszące 918,9 miliarda złotych oraz deficyt budżetowy w wysokości 271,7 miliarda złotych. Makroekonomiczne prognozy zakładają wzrost PKB o 3,5% oraz inflację na poziomie 3,0%. Po przyjęciu przez rząd, projekt budżetu trafi do Sejmu, gdzie będzie poddany dalszym pracom i ma zostać ostatecznie uchwalony do końca 2025 roku.

Pozytywna atmosfera na rynku utrzymuje się, a notowania indeksu WIG20 krążą wokół ważnego poziomu 2900 punktów. Przełamanie tego oporu może stać się mocnym impulsem do dalszych wzrostów i zapoczątkować ofensywę w kierunku psychologicznej bariery 3000 punktów. Obecne konsolidowanie się wokół tego pułapu wskazuje na gotowość rynku do zdecydowanego ruchu, a dalszy rozwój sytuacji będzie w dużej mierze zależał od siły popytu w najbliższych sesjach.

Polenergia(PEP.PL) i KGHM Polska Miedź(KGH.PL) zawarły porozumienie na dostawy energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł. Umowa obejmuje zaopatrywanie w zieloną energię projektów KGHM realizowanych na terenie Polski, w tym inwestycji związanych z przemysłem miedziowym. Dodatkowo Polenergia będzie wspierać KGHM doradztwem energetycznym oraz pomagać w efektywnym zarządzaniu zużyciem energii. Dostarczana energia będzie pochodzić głównie z farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych należących do Polenergii. Współpraca ma na celu nie tylko zabezpieczenie potrzeb energetycznych KGHM, ale także realizację wspólnych strategii zrównoważonego rozwoju i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w ramach działań przemysłowych.

Akcje Pepco(PCO.PL) rosną na wieść o uruchomieniu emisji obligacji. Spółka ogłosiła program, w ramach którego planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości do 2 miliardów złotych. Celem jest pozyskanie kapitału na rozwój sieci sprzedaży w Polsce oraz dalszą ekspansję zagraniczną.