Bitcoin traci 2.5% w obliczu mocnego dolara

Bitcoin osuwa się poniżej $67,000📉

Dzisiejszy spadek kursu głównej kryptowaluty poniżej 67 tys. dolarów zbiega się z silną aprecjacją dolara (USDIDX: +0.5%), który mityguje efekt obszernych wpływów do bitcoinowych ETFów.

Kluczowe aspekty kształtujące kurs Bitcoina:

Napływy do ETF i price action : w zeszłym tygodniu odnotowano rekordowe napływy do amerykańskich funduszy ETF opartych na spotowych Bitcoinach, a całkowite przepływy netto przekroczyły 20 mld dolarów zaledwie 10 miesięcy po ich uruchomieniu. Dla porównania, osiągnięcie tego kamienia milowego zajęło funduszom ETF na złoto prawie pięć lat. Cena Bitcoina miała jednak trudności z utrzymaniem impetu powyżej kluczowego poziomu 70 000 dolarów.

Opóźniony impakt napływów do ETFów: zdaniem analityków Bitfinex napływy do ETFów mogą mieć stłumiony wpływ na kurs Bitcoina w ciągu pierwszych dni, a wyprowadzenie kryptowaluty z obecnego przedziału cenowego będzie zależeć przede wszystkim od podtrzymania zainteresowania na rynku spotowym.

Aprecjacja USD: dolar amerykański rośnie, wspierany przez rosnące rentowności obligacji USA i solidne dane gospodarcze, wywierając presję na Bitcoinie i innych ryzykownych aktywach.

Trajektoria polityki Fed: Ostatnie komentarze przedstawicieli Rezerwy Federalnej (m.in. Lorie Logan z Dallas), wskazują na bardziej stopniowe podejście do obniżek stóp procentowych, a USD zyskuje na topniejących oczekiwaniach wobec liberalizacji polityki monetarnej w USA.

Czynniki geopolityczne: narastające napięcia na Bliskim Wschodzie kierują przepływy kapitału w stronę Dolara amerykańskiego jako bezpiecznej przystani, co dodatkowo przyczynia się do jego aprecjacji względem Bitcoina i innych kryptowalut.

Podczas gdy ETFy na Bitcoina odnotowują znaczące napływy kapitału (m.in. 1,17 miliarda dolarów do iShares Bitcoin Trust ETF od BlackRock w zeszłym tygodniu), natychmiastowy wpływ na cenę był ograniczony. Rynek znajduje się obecnie pomiędzy byczym sygnałem silnego popytu na ETFy a niedźwiedzią presją wynikającą z umacniającego się dolara amerykańskiego.

Inwestorzy i analitycy będą uważnie wyczekiwać sygnałów trwałego zainteresowania rynkiem spot na Bitcoina, co mogłoby pomóc w przełamaniu obecnych oporów i potencjalnie doprowadzić do wzrostu ceny na nowe szczyty. W krótkim okresie kurs Bitcoina będzie wciąż warunkowany interakcją między popytem na ETFy, siłą USD oraz ogólnym sentymentem rynkowym. Historycznie październik był mocnym miesiącem dla Bitcoina.

Bitcoin (H4)

Cena Bitcoina obecnie testuje kluczowy poziom wsparcia na poziomie 70 000 dolarów. Odbiła się po dotknięciu 50-okresowej średniej kroczącej (SMA) na wykresie 4-godzinnym, co wskazuje na potencjalne wsparcie na tym poziomie. RSI schładza się po wejściu w strefę wykupienia, co sugeruje pewną ulgę od byczego impetu, podczas gdy MACD zaczyna się zacieśniać, co może sygnalizować potencjalną zmianę zmienności. Jeśli wsparcie na poziomie 70 000 dolarów utrzyma się, można spodziewać się dalszych wzrostów, ale przełamanie poniżej tego poziomu może wywołać silniejsze ruchy spadkowe.

Źródło: xStation5