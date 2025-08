Fenomen wyników Meta. Absolutny wzrost przewyższa wszelkie oczekiwania

Meta dostarczyła absolutnie spektakularnych wyników za Q2 2025, przewyższając oczekiwania praktycznie we wszystkich kluczowych wskaźnikach. Akcje spółki rosną o blisko 10% w handlu po sesji, sygnalizując potencjalne nowe historyczne szczyty. To już 12. kolejny kwartał, w którym Meta przewyższa oczekiwania dotyczące przychodów, co potwierdza konsekwentną strategię wzrostu napędzaną inwestycjami w sztuczną inteligencję.

Najważniejsze figury finansowe wzglęem oczekiwań

EPS: $7.14 wobec oczekiwanych $5.89 (+$1.25, bicie konsensusu o 21%)



Przychody: $47.52B wobec oczekiwanych $44.83B (+$2.69B, bicie konsensusu o 6%)



Przychody z reklam: $46.56B wobec oczekiwanych $44.07B (+$2.49B, bicie konsensusu o 6%)



Marża operacyjna: 43% wobec oczekiwanej 38.3% (bicie o 4.7 punkta procentowego)



Dochód operacyjny: $20.44B wobec oczekiwanych $17.24B (+$3.20B, bicie konsensusu o 19%)



Najważniejsze metryki dotyczące reklam

Wzrost wyświetleń reklam: 11% r/r wobec oczekiwanych 6.9%



Wzrost cen reklam: 9% r/r wobec oczekiwanych 7.6%



Liczba dziennych aktywnych użytkowników: 3.48 mldwobec oczekiwanych 3.42 mld (bicie o 60M użytkowników)



Najważniejsza niewiadoma - Reality Labs

Przychody: $370M vs oczekiwane $386M (-$16M, jedyne silne rozczarowanie, ale pomijalne przy silnym zaskoczeniu wszelkimi innymi figurami)



Strata operacyjna: $4.53B vs oczekiwane $4.86B (strata ograniczona względem oczekiwań, ale wciąż brak perspektyw na wyjście z tej sytuacji)



Pozostałe kluczowe wskaźniki

Family of Apps przychody: $47.15B wobec oczekiwanych $44.48B (bicie konsensusu o $2.67B)



Family of Apps dochód operacyjny: $24.97B wobec oczekiwanych $22.16B (bicie konsensusu o $2.81B)



CapEx Q2: $17.01B (znaczący wzrost r/r dla inwestycji AI)



Wzrost zatrudnienia: 7% r/r do 75,945 pracowników



Absolutnie fenomenalny wzrost biznesu reklamowego

Największym zaskoczeniem tych wyników jest absolutnie fenomenalna kondycja biznesu reklamowego Meta. Spółka nie tylko utrzymała tempo wzrostu, ale wręcz je przyspieszyła, pokazując, że masywne inwestycje w sztuczną inteligencję rzeczywiście przekładają się na konkretne korzyści biznesowe. Wzrost wyświetleń reklam o 11% rocznie przy jednoczesnym wzroście cen o 9% to kombinacja, której analitycy nie spodziewali się w takim natężeniu.

Co szczególnie imponuje, to fakt, że Meta osiągnęła te wyniki w środowisku, w którym wiele platform boryka się z wyzwaniami związanymi z saturacją rynku reklamowego. Tymczasem platforma Zuckerberga pokazuje, że dzięki algorytmom napędzanym AI potrafi jednocześnie dostarczać więcej wyświetleń i uzasadniać wyższe ceny dla reklamodawców. Co więcej, spółka stosuje reklamy w coraz większej ilości aplikacji, co również wskazuje na potencjał dalszego rozwoju w przyszłości.

Rentowność na rekordowym poziomie

Marża operacyjna na poziomie 43% to wynik, który przekracza najśmielsze oczekiwania analityków. Jeszcze bardziej imponujące jest to, że Meta osiągnęła tą rentowność w kwartale, w którym wydała rekordowe $17.01B na inwestycje kapitałowe, głównie związane z infrastrukturą AI. To dowodzi na niezwykłą efektywność operacyjną spółki i jej zdolność do generowania przepływów pieniężnych, które finansują przyszły wzrost. Kluczowe dla inwestorów jest to, że wyższe wydatki kapitałowe są w pełni uzasadnione wyższymi potrzebami ze strony aplikacji.

Dochód operacyjny w wysokości $20.44B, przewyższający oczekiwania o niemal 19%, pokazuje skalowalność modelu biznesowego Meta. Każdy dodatkowy dolar przychodu przekłada się na znacznie więcej niż dolara zysku operacyjnego, co jest marzeniem każdego inwestora szukającego spółek o wysokiej dźwigni operacyjnej.

Reality Labs - Wciąż duży problem, ale ze światełkiem w tunelu

Reality Labs pozostaje największym punktem bólu dla inwestorów, ale sytuacja wydaje się stabilizować, choć do wyjścia z problemu jest jeszcze bardzo daleko. Choć przychody $370M nieznacznie rozczarowały względem oczekiwań $386M, to strata operacyjna okazała się lepsza od prognoz o ponad $300M. Roczna strata na poziomie około $18B, choć nadal ogromna, jest niższa od wcześniejszych pesymistycznych scenariuszy zakładających $20B straty rocznie.

Kluczowe będzie obserwowanie, czy Meta w kolejnych kwartałach przedstawi konkretną ścieżkę dojścia do rentowności tego segmentu, czy też będzie to nadal traktowane jako długoterminowa inwestycja w przyszłość bez jasnych kamieni milowych finansowych. Inwestorzy wierzą jednak w to, że podobnie jak w przypadku reklam, spółka będzie w stanie przekuć rozszerzoną rzeczywistość na większe zyski.

Optymistyczne wytyczne na przyszłość

Przychody w Q3 2025: $47.5-50.5B wobec konsensusu $46.2B (punkt środkowy bije konsensus o ~6%)



CapEx na FY 2025: $66-72B (zawężony z poprzednich $64-72B)



Wydatki FY 2025: $114-118B (zawężone z $113-118B)



Ostrzeżenie: Wzrost Q4 2025 będzie wolniejszy niż Q3 (efekt bazy)



Meta przedstawiła guidance na Q3 2025, które ponownie przewyższa oczekiwania rynku. Spółka oczekuje bardzo mocnych przychodów i ciekawym punktem prognoz jest zawężenie Capexu. Wczesniej inwestorzy obawiali się, że jego zwiększenie przy braku zwiększenia produktywności pokaże jedynie inflację kosztów. Zawężenie guidance dotyczącego wydatków kapitałowych może sygnalizować lepszą kontrolę nad kosztami, choć dolna granica wzrosła, co wskazuje na kontynuację masywnych inwestycji w infrastrukturę AI.

Wyzwania i Ryzyka na Horyzoncie

Meta nie ukrywa przed inwestorami istotnych wyzwań, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki. Szczególnie niepokojące są ostrzeżenia dotyczące sytuacji regulacyjnej w Unii Europejskiej, gdzie Komisja Europejska może wymusić dalsze modyfikacje modelu Less Personalized Ads. Jak przyznaje sama spółka, może to "znacząco negatywnie wpłynąć na europejskie przychody już w Q3".

Dodatkowo, CFO ostrzega przed przyspieszeniem wzrostu wydatków w 2026 roku, głównie z powodu rosnących kosztów deprecjacji rozbudowanej infrastruktury AI oraz pełnych rocznych kosztów wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w 2025 roku. To może oznaczać presję na marże w kolejnym roku, choć przy obecnym tempie wzrostu przychodów spółka powinna sobie z tym poradzić.

Podsumowanie - Rewolucja AI wciąż się opłaca

Meta przedstawiła wyniki, które w sposób bezsprzeczny dowodzą, że masywne inwestycje w sztuczną inteligencję przynoszą konkretne korzyści biznesowe. Spółka udowodniła, że potrafi nie tylko utrzymać dominację w segmencie social media, ale również skutecznie monetyzować technologie przyszłości.

Te wyniki stawiają Meta w pozycji jednego z najlepiej pozycjonowanych beneficjentów rewolucji AI wśród spółek technologicznych. Kombinacja rekordowej rentowności, silnego wzrostu organicznego i skutecznej kontroli kosztów przy jednoczesnych masywnych inwestycjach w przyszłość to scenariusz, o którym marzą inwestorzy długoterminowi.

Biorąc pod uwagę 12 kwartał z rzędu przewyższenia oczekiwań oraz optymistyczne guidance na kolejne okresy, Meta potwierdza swoją pozycję jako jedna z najbardziej przewidywalnych i rentownych maszynę wzrostu w sektorze technologicznym. Warto również podkreślić, że przed samymi wynikami, spółka pokazywała, że jej wycena wygląda bardzo atrakcyjnie na tle innych spółek z grupy Mag7. Spółka zyskuje obecnie ok. 9% w notowaniach posesyjnych, co potencjalnie może oznaczać nowe historyczne szczyty na jutrzejszej sesji na Wall Street