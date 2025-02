Bitcoin w tyle za euforycznym rynkiem akcji 📉

Mimo poka藕nych wzrost贸w, kt贸re obserwujemy pod koniec czwartkowej sesji na rynkach gie艂dowych, sektor kryptowalut pozostaje w tyle i odnotowuje relatywnie spore wyprzeda偶e. G艂o艣ne oczekiwania rynku, co do szerokiej adopcji BTC w USA i by膰 mo偶e nawet wyniesienia go do rangi waluty rezerwowej na ten moment cichn膮, co powoduje, 偶e cz臋艣膰 d艂ugoterminowych inwestor贸w decyduje si臋 na realizacj臋 zysk贸w w strefie 100 000 USD.聽

Fundusze spot ETF na Bitcoina odnotowa艂y wczoraj najwi臋kszy od ko艅c贸wki stycznia odp艂yw 艣rodk贸w netto o warto艣ci 267 mln USD. 殴r贸d艂o: XTB

Bitcoin przez d艂u偶szy czas znajduje si臋 poni偶ej 50-dniowej EMA, kt贸ra w grudniu 2024 roku stanowi艂a 3-krotnie wa偶ny punkt wsparcia dla kryptowaluty. Utrzymanie notowa艅 BTC przez d艂u偶szy czas mo偶e powodowa膰, 偶e presja na wyprzeda偶e b臋dzie si臋 nasila膰. Struktura 1:1 wzgl臋dem wyprzeda偶y grudniowych wskazuje na zakres ruchu si臋gaj膮cy bariery 90 000 USD. Z drugiej strony najbli偶szym, wa偶nym punktem oporu w przypadku wzrost贸w mo偶e by膰 bariera 98 000 USD, gdzie przebiega艂a g贸rne ograniczenie strefy konsolidacji.聽 殴r贸d艂o: xStation聽

