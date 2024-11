Bitcoin z możliwym historycznym zamknięciem! Opcje na ETF-y potencjalnie już jutro

Bitcoin stoi przed historyczną chwilą. Dzisiaj istnieje duże prawdopodobieństwo, że cena Bitcoina osiągnie nowy rekordowy poziom zamknięcia w okolicach 92 500 USD. Do tej pory najwyższe dzienne zamknięcie to 91400, natomiast najwyższy poziom dzienny to 93385. Oczywiście rynek kryptowalut jest dostępny cały czas, ale z perspektywy wykresu nowe wyższe zamknięcie dzienne będzie ekstremalnie ważnym wydarzeniem. Dodatkowo, jutro może nastąpić rewolucyjne wydarzenie na rynku kryptowalut - wprowadzenie opcji na ETF-y na Bitcoina.

Co to oznacza?

Wzrost zainteresowania instytucjonalnego: Opcje na ETF-y to narzędzie, które przyciągnie jeszcze więcej inwestorów instytucjonalnych na rynek kryptowalut, po tym jak w tym roku wprowadzono spot ETFy na Bitcoina w USA, którę są jednymi z najszybciej rozwijającymi się funduszami.

Nowe możliwości inwestycyjne: Opcje pozwolą inwestorom na bardziej złożone strategie inwestycyjne, takie jak zabezpieczanie pozycji czy spekulacje na wzrost lub spadek ceny Bitcoina.

Potencjalny wpływ na cenę Bitcoina: Wprowadzenie opcji może zwiększyć zmienność ceny Bitcoina. Kilka lat temu wprowadzenie kontraktów terminowych było netto negatywne. Wprowadzenie opcji na ETFy będzie jednak skutkować zwiększeniem mocy predykcyjnej, co do przyszłości

Czy Bitcoin może rosnąć dalej?

Niekoniecznie. Wprowadzenie opcji to tylko jeden z wielu czynników, które wpływają na cenę Bitcoina. Inne czynniki, takie jak regulacje, wydarzenia geopolityczne i makroekonomiczne, mogą również mieć znaczący wpływ na rynek kryptowalut. W ostatnim czasie sporo mówi się na temat adopcji Bitcoina jako rezerwę strategiczną w USA, ale to będzie pewne dopiero w przyszłym roku, wraz ze startem nowej administracji. Co ciekawe pojawiły się prognozy, że Bitcoin nie poprzestanie na wzroście do 100 tys., ale może wzrosnąć nawet do 200 tys. W ostatnim czasie rynek kryptowalut przekroczył poziom 3 bilionów dolarów, pierwszy raz od 2021 roku.