Bitcoin z nowym szczytem 🟢📌

Rynek kryptowalut ponownie znajduje si臋 w centrum uwagi, a Bitcoin w艂a艣nie osi膮gn膮艂 nowy rekord wszech czas贸w, wyceniany na 112 700 USD. Dzi艣 Bitcoin zyska艂 1,40%, Ethereum 1,45%, a ca艂kowita kapitalizacja rynkowa altcoin贸w wzros艂a o 1,35%.

Wygl膮da na to, 偶e kapita艂 dzi艣 odp艂ywa ze sp贸艂ek technologicznych, a nap艂ywa do szerokiego rynku akcji i kryptowalut. Ostatnie wzrosty akcji gigant贸w technologicznych pchn臋艂y indeks US100 powy偶ej 23 000 punkt贸w, ale dzi艣 odnotowuje on spadek o 0,20%, podczas gdy US500 wzr贸s艂 o 0,30%, a sp贸艂ki o ma艂ej kapitalizacji zyskuj膮 0,75%. Cz臋艣膰 tego kapita艂u wyra藕nie rotuje w kierunku aktyw贸w kryptograficznych.

Zainteresowanie kryptowalutami pog艂臋bia si臋. W ostatnich dniach coraz wi臋cej instytucji gromadzi Ethereum jako drugie co do wielko艣ci aktywo cyfrowe po Bitcoinie. Obecny wzrost jest w du偶ej mierze nap臋dzany przez kapita艂 instytucjonalny i korporacyjny. Jednak inwestorzy indywidualni mog膮 zosta膰 przyci膮gni臋ci now膮 ofert膮 Robinhood (HOOD.US), kt贸ry dzi艣 uruchomi艂 staking Ethereum i Solana. Us艂uga stakingu jest teraz dost臋pna dla klient贸w z USA ju偶 od 1 USD.

Dodatkowo, przysz艂y tydzie艅 zapowiada si臋 kluczowo pod wzgl臋dem legislacji i regulacji. Izba Reprezentant贸w USA og艂osi艂a dni 14鈥18 lipca 2025 r. 鈥濼ygodniem Krypto鈥. W tym czasie prawodawcy planuj膮 debatowa膰 i g艂osowa膰 nad trzema g艂贸wnymi ustawami: ustaw膮 CLARITY Act, ustaw膮 Anti-CBDC Surveillance State Act oraz ustaw膮 GENIUS Act z Senatu. Ten pakiet legislacyjny ma na celu ustanowienie jasnych ram regulacyjnych i wzmocnienie pozycji USA jako globalnego lidera w innowacjach w dziedzinie aktyw贸w cyfrowych.

殴r贸d艂o: xStation