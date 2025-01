Bitcoin zyskuje 2% do 107 tys. USD i wkracza w strefę ATH przed weekendem 📉Semler Scientific traci 10%

Semler Scientific (SMLR.US), firma technologiczna z sektora opieki zdrowotnej, og艂osi艂a plany pozyskania 75 milion贸w dolar贸w na zakup Bitcoina poprzez emisj臋 obligacji zamiennych, kt贸re maj膮 sfinansowa膰 dalsze zakupy Bitcoina. Decyzja ta wpisuje si臋 w strategi臋 firmy, polegaj膮c膮 na wykorzystywaniu kryptowalut jako istotnych rezerw finansowych. Nawet dzisiejszy wzrost ceny Bitcoina o ponad 2,5% nie powstrzyma艂 jednak spadk贸w akcji Semlera, poniewa偶 inwestorzy wyceniaj膮 ryzyko rozwodnienia akcjonariatu, podczas gdy tempo ekspansji biznesu sp贸艂ki spowalnia.

Obecnie Semler Scientific posiada 2,321 Bitcoin贸w , kt贸rych warto艣膰 przy obecnej cenie wynosz膮cej oko艂o 105 000 USD wynosi 241 milion贸w USD . Firma odnotowa艂a r贸wnie偶 niezrealizowany zysk na poziomie 29 milion贸w USD z posiadanych aktyw贸w w Bitcoinie. Nowe 艣rodki pozwol膮 kontynuowa膰 strategi臋 akumulacji Bitcoina oraz wesprze膰 inne dzia艂ania korporacyjne

艢rodki na zakup Bitcoina b臋d膮 pochodzi膰 z emisji obligacji zamiennych, co oznacza, 偶e obligatariusze mog膮 w przysz艂o艣ci zamieni膰 swoje papiery na nowoemitowane akcje sp贸艂ki. Mo偶e to prowadzi膰 do rozwodnienia udzia艂贸w obecnych akcjonariuszy, zmniejszaj膮c ich procentowy udzia艂 w firmie. To r贸wnie偶 g艂贸wny pow贸d dzisiejszej wyprzeda偶y akcji sp贸艂ki.

Wst臋pne wyniki za IV kwarta艂 pokazuj膮 przychody na poziomie 12,1鈥12,5 miliona USD oraz zysk operacyjny w przedziale 3,4鈥3,7 miliona USD. Pomimo zysku z posiadanych Bitcoin贸w, akcje Semler spad艂y, poniewa偶 inwestorzy pozostaj膮 niepewni co do przysz艂o艣ci hossy. Dodatkowo core聽business firmy spowolni艂, a sp贸艂ka nie inwestuje got贸wki w rozw贸j podstawowej dzia艂alno艣ci operacyjnej, zamiast tego wybieraj膮c spekulacyjn膮 strategi臋 polegaj膮c膮 na wykorzystaniu kryptowalut do zwi臋kszania warto艣ci aktyw贸w netto (NAV).

Semler Scientific (D1)

殴r贸d艂o: xStation5

Bitcoin (D1)

Cena Bitcoina waha si臋 dzi艣 w pobli偶u strefy historycznego maksimum na poziomie 107 000 USD.



殴r贸d艂o: xStation5

Podczas wczorajszej sesji odnotowano niemal 178 milion贸w USD nap艂yw贸w netto do funduszy ETF.

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.