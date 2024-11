💰Bitcoin zyskuje 7,5% dzięki Trumpowi

Dotychczasowe wyniki wybor贸w daj膮 wyra藕n膮 przewag臋 Donalda Trumpa oraz Republikan贸w, co wspiera rynek kryptowalut

Donald Trump da艂 si臋 pozna膰 jako osoba wspieraj膮ca rozw贸j rynku kryptowalut, wskazuj膮c na to, 偶e je艣li Stany Zjednoczone nie zdecyduj膮 si臋 na adoptowanie systemu kryptowalut do codzienno艣ci, to zrobi膮 to inne kraje, czym zdob臋d膮 przewag臋. Partia Republika艅ska z Donaldem Trumpem na czele nie jest zwolennikiem regulacji i co wa偶niejsze, nie chce podnosi膰 podatk贸w od zysk贸w kapita艂owych, co wspiera rynek akcji oraz r贸wnie偶 Bitcoina, kt贸ry zyskuje ju偶 ponad 7,5%.

Wczoraj sonda偶e RCP dawa艂y Trumpowi 60% prawdopodobie艅stwa wygranej. Z kolei obecnie Polymarket daje ju偶 99% prawdopodobie艅stwo na wygran膮 Trumpa. Cho膰 do ko艅ca liczenia g艂os贸w pozosta艂o jeszcze sporo czasu, to Bitcoin zaskakuje najmocniejsz膮 reakcj膮 na rynku. Dzisiaj zyskuje ponad 7,5%, a od pocz膮tku roku jest to wzrost o 72%. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Bitcoin przekroczy艂 ju偶 poziom 75000 USD i znajduje si臋 najwy偶ej w historii. Poprzednie historyczne szczyty znajdowa艂y si臋 nieco poni偶ej 74 tys. USD. Obecnie Bitcoin testuje g贸rne ograniczenie wzrostowego kana艂u trendowego i cofa si臋 nieco poni偶ej wskazanego poziomu 75 tys.. Kolejny wa偶ny poziom oporu to 77 tys. USD przy zniesieniu 113.0 ostatniej fali spadkowej. Niemniej, je艣li Trump oficjalnie wygra wyboru, istnieje du偶a szansa na realizacj臋 zysk贸w po dzisiejszym ruchu, dlatego nie mo偶na wykluczy膰 p贸藕niejszej korekty, gdzie pierwszym wsparciem jest 74000 USD, a nast臋pnie 72000 USD.聽

殴r贸d艂o: xStation5