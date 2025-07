Izba Reprezentantów ogłasza 14-18 lipca kluczowym tygodniem dla regulacji kryptowalut 👀🎯

W dniu wczorajszym Izba Reprezentant贸w Stan贸w Zjednoczonych og艂osi艂a tydzie艅 14鈥18 lipca 2025 jako 鈥濼ydzie艅 Kryptowalutowy鈥 (鈥濩rypto Week鈥). W tym czasie ustawodawcy planuj膮 debat臋 i g艂osowanie nad trzema kluczowymi projektami ustaw: CLARITY Act, Anti-CBDC Surveillance State Act oraz pochodz膮cym z Senatu GENIUS Act. Inicjatywa, wspierana przez przewodnicz膮cego Izby Mike鈥檃 Johnsona, przewodnicz膮cych komisji French鈥檃 Hilla i GT Thompsona oraz administracj臋 Donalda Trumpa, przedstawiana jest jako bezprecedensowa pr贸ba umocnienia pozycji USA jako 艣wiatowego lidera w dziedzinie innowacji cyfrowych aktyw贸w.

Pakiet ustaw wyznacza艂by jasne ramy regulacyjne. CLARITY Act wprowadza kompleksow膮 struktur臋 rynku, definiuj膮c, kt贸re aktywa cyfrowe s膮 papierami warto艣ciowymi, a kt贸re towarami, oraz jak powinny dzia艂a膰 gie艂dy. Anti-CBDC Act ca艂kowicie zakazuje Rezerwie Federalnej emisji cyfrowego dolara kontrolowanego centralnie, powo艂uj膮c si臋 na obawy o prywatno艣膰 obywateli. Z kolei GENIUS Act koncentruje si臋 na stablecoinach p艂atniczych, wymagaj膮c pe艂nego pokrycia aktywami (1:1), wysokich standard贸w kapita艂owych i przejrzysto艣ci oraz federalnego nadzoru 鈥 w praktyce przekszta艂caj膮c je w prawnie uznane, w pe艂ni zabezpieczone cyfrowe dolary.

Dla ca艂ego ekosystemu kryptowalutowego te dzia艂ania oznaczaj膮 d艂ugo wyczekiwan膮 pewno艣膰 regulacyjn膮, kt贸ra mo偶e zatrzyma膰 start-upy, kapita艂 i talenty w granicach USA, jednocze艣nie przyspieszaj膮c tokenizacj臋 tradycyjnych aktyw贸w. Departament Skarbu prognozuje, 偶e rynek stablecoin贸w mo偶e osi膮gn膮膰 warto艣膰 3,7 biliona USD do 2030 roku (obecnie ok 250 mld USD), a zwolennicy twierdz膮, 偶e przejrzyste przepisy umo偶liwi膮 ten rozw贸j. Sceptycy, w tym najwi臋kszy zarz膮dzaj膮cy aktywami w Europie 鈥 Amundi, ostrzegaj膮 jednak, 偶e GENIUS Act mo偶e os艂abi膰 dominacj臋 dolara i stworzy膰 z prywatnych emitent贸w 鈥瀜uasi-bankowe鈥 podmioty, co mog艂oby zachwia膰 globalnym systemem p艂atniczym. Niezale偶nie od wyniku, 鈥濩rypto Week鈥 zapowiada si臋 jako kluczowy moment dla ameryka艅skiej polityki finansowej i przysz艂o艣ci cyfrowych aktyw贸w na 艣wiecie.

Bitcoin notuje dzisiaj lekk膮 korekt臋 o 0,65% do 108,940 USD, jednak nadal utrzymuje si臋 w okolicach historycznych maksim贸w.

殴r贸d艂o: xStation 5